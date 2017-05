Me Sidiki Kaba : "Avec Hissène Habré, le Sénégal a démontré que les Africains ont les moyens de juger leurs fils en Afrique" Le ministre de la Justice, Me Sidiki Kaba a magnifié l’idée d’avoir une juridiction régionale chargée de lutter et de réprimer les crimes de toutes sortes que l’on rencontre sur le continent africain.

Selon lui, « il y a une volonté de lutter pour que ces crime cessent de manière à ce qu’il y ait une stabilité dans nos Etats. Mais il faut que chaque système judiciaire national puisse au nom de la souveraineté, juger l’ensemble des crimes qui avant tout, relèvent de leur propre compétence », a-t-il soutenu avant de rassurer ceux qui s’opposent à la création de cette nouvelle instance judiciaire, soutenant que la Cour Pénale Internationale peut s’en charger. Il dit : « Je pense que cette opposition n’a pas sa raison d’être. Parce que la Cour Pénale Internationale est une juridiction complémentaire et elle n’est pas directement compétente. C’est uniquement quand il y a une absence de volonté de juger donc, que l’on a recours à la CPI. »

