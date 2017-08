Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Menacée et injuriée sur sa page Facebook- Mme Housra Hachem porte plainte contre Bachir Guèye Rédigé par leral.net le Mardi 22 Août 2017 à 08:56 | | 0 commentaire(s)| Mme Housra Hachem responsable politique à Dakar – Plateau a reçu ce lundi des menaces et des insultes sur sa page Facebook après un post qu’elle a fait sur son mur sur les insultes sur Facebook



« Bonjour, beaucoup de gens m’interpellent sur mon silence concernant les insultes qui circulent sur le net. Je leur réponds qu’ils ne comptent surtout pas sur moi pour cautionner ce genre de comportement. Nous pouvons donner notre opinion, défendre nos idées, nous exprimer en toute démocratie. Ce qui ne nous donne pas le droit d’insulter, ni d’inventer des choses dans le seul but de ternir l’image de notre pays. Nous pouvons faire la politique autrement que par des insultes d’une vulgarité révoltante et répugnante. Nous devons du respect à nos institutions. Nous nous devons du respect à l’image de nos grands hommes qui ont marqué l’Histoire du Sénégal en particulier et de l’Afrique en général. C’est mon opinion en toute démocratie.



igfm.sn



