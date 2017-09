Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mesdames, 5 choses qui montrent que vous avez affaire à un gamin et non un homme mûr Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2017 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|

Par manque de vigilance, certaines femmes succombent très vite à la beauté, au charme ou au portefeuille d’un homme sans prendre le temps de savoir à qui elles ont affaire. La maturité d’un homme n’a rien à voir avec sa beauté, son charme, ou sa capacité financière mais bien plus, à sa capacité à apprendre des expériences de la vie. Mesdames, voici ce qui prouve que l’homme que vous avez en face de vous est un gamin.



Il ne prête attention qu’à son apparence Faites attention à ce type d’homme. Leur amour pour leur apparence fait qu’ils pensent que la vie tourne autour de leur beauté, leur charme, leurs tenues vestimentaires. Ils dépensent une grande partie de leur argent dans leur apparence et peuvent aller même jusqu’à s’endetter uniquement pour leur apparence.

Il est amoureux des gadgets Smartphones, IPad etc., ils ne vivent que pour ça. Ils aiment être entourés de ces gadgets. Ils ne passent pas loin des nouveautés, ce qui fait qu’ils ont toujours de nouveaux objets entre les mains. S’il faut dépenser des sommes énormes pour s’en acquérir, ils sont prêts. Ils n’ont aucun projet pour l’avenir. Ils ne veulent qu’impressionner avec leurs gadgets.



Il aime vous comparer à d’autres femmes Il est toujours entrain de vous dire « Tu ne peux pas faire comme telle ? ». Quand, il voit une coiffure, un vêtement, une chaussure etc., il veut automatiquement que vous ayez aussi cette chose. C’est de l’immaturité. Il croit que ce qui vient des autres est meilleur et oublie aussi que vous êtes différente et avez également des qualités

Il aime se comparer aux autres pour les rabaisser Personne n’est meilleur que lui. Il cherche à tout prix à se comparer aux autres pour les rabaisser afin d’être vu. C’est un gamin et un orgueilleux. Dans la vie, on a toujours besoin des autres à un niveau que ce soit parce qu’on n’est pas meilleur en tout.





Il ne manque pas de vous humilier Il ne sait pas vous traiter comme il faut. Pour une moindre erreur, il vous dit des choses humiliantes. Il ne vous apprécie jamais, mais, il trouve toujours à redire.





Accueil Envoyer à un ami Partager