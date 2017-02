Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mesdames, voici 6 signes qui montrent que cet homme est un macho !! Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2017 à 13:30 | | 0 commentaire(s)|

Un macho est un homme qui fait preuve de machisme. Il a tout simplement tendance à proclamer ou à démontrer que les hommes sont supérieurs aux femmes. Il fait un complexe de supériorité. En outre, les machos se sentent plus à l’aise quand ils ont l’impression de dominer une femme. Voici donc 6 signes pour identifier un macho.

1- Il veut toujours avoir le dernier mot. Face à une femme, il veut que ses décisions soient respectées et suivies à la lettre. Même s’il n’a pas raison, il ne reconnaît jamais ses erreurs. En effet, il pense qu’il est le plus intelligent.

2- Il ne supporte pas d’avoir une chef. C’est le pire scénario pour eux. Suivre les directives d’une patronne est une insulte à leur statut d’homme. Ils se sentent obligés de remplir leurs tâches. Ils ont de véritables problèmes de leadership.

3- De véritables grincheux Ils passent leur temps à se plaindre. L’insatisfaction les caractérise et ils comparent toujours leurs compagnes à leurs mères. Tout doit être fait comme leur maman le faisait. De plus, ils sont souvent jaloux et veulent contrôler tout ce que font leurs épouses.

4- L’amour signifie être faible pour lui. Avoir des gestes tendres ou être attentionnés c’est un truc pour les femmes. Pour lui, les hommes ne doivent pas pleurer et il a le droit d’avoir plusieurs copines.

5- Il est heureux quand il rabaisse d’autres personnes. Il est content quand il est désagréable avec les autres. Personne ne doit contester son autorité surtout pas les femmes. Généralement, les machos se frustrent facilement.

6- Bruyant Il se sent mal quand on semble l’ignorer. Il parle fort pour se faire remarquer et il raconte toujours à ses amis ce qu’il fait subir à ses différentes copines. En outre, il veut qu’on pense de lui qu’il est autoritaire et qu’il ne se laisse pas faire.





