Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Messieurs, voici 4 femmes que vous devriez à tout prix éviter… Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2017 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|

Vous êtes au bar en train de discuter avec une belle femme. Elle est célibataire! Elle passe le temps en buvant une bière! Pourquoi ne devriez-vous pas faire un pas? Eh bien, alors que votre potentielle « nouvelle copine » semble conquise, elle pourrait présenter des signes qui montrent qu’elle ne vaut pas la peine d’être poursuivie.



Voici quatre femmes dont vous devriez vous méfiez, au moins jusqu’à ce que vous ayez fait une recherche appropriée.





1. La femme qui vient de rompre



Elle vous apportera des problèmes: « Les femmes sur le rebond sont incroyablement attrayantes, car elles sont pleines de passion et typiquement un peu sauvages, mais elles vont briser votre cœur », avertit Donna Barnes, coach de relation, basée à New York et auteur de Giving Up Junk-Food



Recettes pour des choix sains. Une jeune fille qui vient d’avoir le cœur brisé essaie d’éviter la douleur, mais elle peut, et pourrait vivre dans l’anxiété absolue ; elle supporte mal la solitude, et va se lier avec quelqu’un pour mieux se sentir, explique Barnes. Cela signifie qu’elle va heureusement s’engager la première dans une nouvelle relation avec dévouement et amour ; ce qui vous poussera à vous engager à fond. Il sera donc très facile pour elle de vous blesser. De plus, sans être remise de sa rupture, elle peut projeter certains des problèmes de sa dernière relation sur vous, ce qui sera difficile pour vous, ajoute Barnes.





2. La femme qui aligne les verres d’alcool au comptoir



Pourquoi est-elle un problème: « Les mecs sont attirés par les filles qui font la fête parce qu’elles ont l’air bonnes pour un bon moment », explique Rachel Sussman, thérapeute qui a écrit de The Breakup Bible.



Mais procédez avec prudence: elle fait la ‘fête’ pour une raison, comme une rupture ou un jour terrible, et certaines femmes deviennent émotionnelles quand elles sont ivres.





3. La femme qui blâme tout le monde



Pourquoi elle-est une source d’ennuis ? Si chaque histoire qu’elle raconte est une mauvaise chose qui s’est produite- mais ce n’était absolument pas sa faute du tout- faites attention. « Elle est incapable de prendre la responsabilité personnelle, donc rien ne sera jamais de sa faute et elle ne sentira jamais le besoin de changer ses comportements problématiques », dit Barnes.



Malheureusement, beaucoup de gens se plaignent parce qu’ils ne savent pas quoi de quoi parler, ajoute-t-elle. Mais si chaque histoire à un premier rendez-vous implique quelqu’un d’autre, alors c’est une raison de ne pas la laisser entrer dans votre vie.





4. La femme collée à son téléphone mobile



Pourquoi vous créerait-elle des problèmes ? L’attachement à son smartphone signifie qu’ « elle a constamment besoin de ce contact avec d’autres personne pour se sentir en sécurité ».



« Si elle ne fait pas des texto à ses amis, elle a probablement affaire à des courriels de travail, ce qui est tout aussi mauvais », ajoute-t-elle.



« L’important quand on sort c’est d’interagir avec d’autres personnes. Si quelqu’un ne peut pas laisser le travail un vendredi soir, cette dépendance va être un problème dans votre relation », explique-t-elle.



Si elles finissent par ruiner votre vie, ne dites pas que nous ne vous avions pas avertis!



Afrikmag Voici quatre femmes dont vous devriez vous méfiez, au moins jusqu’à ce que vous ayez fait une recherche appropriée.Elle vous apportera des problèmes: « Les femmes sur le rebond sont incroyablement attrayantes, car elles sont pleines de passion et typiquement un peu sauvages, mais elles vont briser votre cœur », avertit Donna Barnes, coach de relation, basée à New York et auteur de Giving Up Junk-FoodRecettes pour des choix sains. Une jeune fille qui vient d’avoir le cœur brisé essaie d’éviter la douleur, mais elle peut, et pourrait vivre dans l’anxiété absolue ; elle supporte mal la solitude, et va se lier avec quelqu’un pour mieux se sentir, explique Barnes. Cela signifie qu’elle va heureusement s’engager la première dans une nouvelle relation avec dévouement et amour ; ce qui vous poussera à vous engager à fond. Il sera donc très facile pour elle de vous blesser. De plus, sans être remise de sa rupture, elle peut projeter certains des problèmes de sa dernière relation sur vous, ce qui sera difficile pour vous, ajoute Barnes.Pourquoi est-elle un problème: « Les mecs sont attirés par les filles qui font la fête parce qu’elles ont l’air bonnes pour un bon moment », explique Rachel Sussman, thérapeute qui a écrit de The Breakup Bible.Mais procédez avec prudence: elle fait la ‘fête’ pour une raison, comme une rupture ou un jour terrible, et certaines femmes deviennent émotionnelles quand elles sont ivres.Pourquoi elle-est une source d’ennuis ? Si chaque histoire qu’elle raconte est une mauvaise chose qui s’est produite- mais ce n’était absolument pas sa faute du tout- faites attention. « Elle est incapable de prendre la responsabilité personnelle, donc rien ne sera jamais de sa faute et elle ne sentira jamais le besoin de changer ses comportements problématiques », dit Barnes.Malheureusement, beaucoup de gens se plaignent parce qu’ils ne savent pas quoi de quoi parler, ajoute-t-elle. Mais si chaque histoire à un premier rendez-vous implique quelqu’un d’autre, alors c’est une raison de ne pas la laisser entrer dans votre vie.Pourquoi vous créerait-elle des problèmes ? L’attachement à son smartphone signifie qu’ « elle a constamment besoin de ce contact avec d’autres personne pour se sentir en sécurité ».« Si elle ne fait pas des texto à ses amis, elle a probablement affaire à des courriels de travail, ce qui est tout aussi mauvais », ajoute-t-elle.« L’important quand on sort c’est d’interagir avec d’autres personnes. Si quelqu’un ne peut pas laisser le travail un vendredi soir, cette dépendance va être un problème dans votre relation », explique-t-elle.Si elles finissent par ruiner votre vie, ne dites pas que nous ne vous avions pas avertis!



Accueil Envoyer à un ami Partager