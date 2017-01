Messieurs, voici comment trouver votre épouse en 3 mois selon un politicien nigérian

Selon lui, les femmes susceptibles d’être conduites devant le maire sont les suivantes…



1. Les femmes qui ne sont pas célibataires (La plupart des célibataires ont eu des rapports sexuels avec plus de 50 hommes, selon lui, et "s’efforcent de racheter leurs vagins").

2. Les femmes qui portent deux sous-vêtements par jour. Veuillez fuir les femmes avec les aisselles non rasées.

3. Une femme qui n’a jamais commis d’avortement.

4. Les femmes qui ne « snapchat » pas pendant le service.

5. Les femmes qui n’utilisent pas le désespéré « snapchat filtre de chien». Toute femme qui ne ressemble pas exactement à ses photos de médias sociaux doit être virée immédiatement.

6. Une femme qui ne possède pas un I Phone (c’est rare, mais c’est une stratégie calculée pour repérer une femme que vous pouvez marier sur-le-champ).

7. Toute femme dont la page est verrouillée n’est pas prête pour le mariage (elle cache évidemment quelque chose)

8. Une femme qui répond aux messages doit être la première sur votre liste pour l’étude (cela signifie qu’elle est à la recherche d’amitié)

9-Toute femme qui s’autoproclame make up-artist ne doit pas être prise au sérieux. Tout le monde est un make up-artist.

10. Toute femme qui ne peut pas passer un an sans recevoir un cadeau de vous devrait être rejetée sans réfléchir.

11. Une femme avec un chapeau filet sur la tête se baladant dans la maison et une sale serviette enveloppée autour du corps comme une villageoise devrait être rejetée instantanément (nous sommes au 21e siècle!)

12. Les femmes qui prennent plus d’une heure pour se maquiller ne feront pas de bonnes épouses.

13. Ne pas épouser une femme qui ne pratique que le style missionnaire pendant le sexe (la variété est l’épice de la vie).



Alors que pensez-vous des critères de ce politicien nigérian pour trouver la femme idéale, selon lui.



Thierno Malick Ndiaye