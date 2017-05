Meurtre d'un Français suivi du viol de son épouse, la parquet requiert la perpétuité pour les accusés Les sieurs Thierno Bâ dit Thier et Malang Camara comparaissaient hier devant la barre de la chambre criminelle de Dakar. Ils sont poursuivis pour les délits d'association de malfaiteurs, vols en réunion commis la nuit avec escalade, usage d'armes ayant entraîné la mort et viol collectif.

Mercredi 17 Mai 2017

A la barre, les accusés ont opté pour la dénégation systématique comme moyen de défense. Alors qu'à l'enquête préliminaire de la gendarmerie et devant le juge d'instruction, ils avaient reconnu sans ambages les faits qui leur étaient reprochés. Le maître des poursuites qui n'a pas du tout apprécié ce revirement spectaculaire, a ainsi qualifié les accusés de "lâches".



C'est la raison pour laquelle, dans son réquisitoire, il a demandé à la Chambre de les condamner après confusion des peines, à la prison à perpétuité. Thierno Bâ, Malang Camara et Modou Seck allias Ablaye qui court toujours, s'étaient introduits le 28 août 2009 dans le bureau du nommé Gérard Gallet qui avait jeté l'ancre aux larges de la baie de Hann.



Pendant que Malang Camara armé de machette, s'attaquait à Gérard pour le déposséder de son argent estimé à plus d'un million de francs et de plusieurs objets de valeur dont des bijoux, ses acolytes n'avaient trouvé rien de mieux à faire que de se relayer sur la femme de ce dernier répondant au nom de Ndèye Mour Thiaw.



Après avoir terminé leur sale besogne au cours de laquelle, Gérard Gallet a été froidement abattu, Malang et sa bande ont pris la fuite à bord d'un canot pneumatique. Avant de quitter le lieu du crime, ils ont pris soin de bien ligoter Ndèye Mour Thiaw. Cette dernière qui s'est constituée partie civile dans cette affaire, a réclamé en guise de dommages et intérêts, la somme de 30 millions de francs CFA. Finalement, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juin prochain.



source: La Tribune

