Mort du mannequin Maty Mbodj : Les suspects devant la barre ce matin

L’affaire du mannequin Maty Mbodj retrouvé mort d’overdose en juillet 2015, revient aujourdhui de la barre du tribunal correctionnel de Dakar. A moins d’un nouveau renvoi, Abdoulaye Chaya Cavin Diagne et ses co-prévenus seront jugés pour les délits d’association de malfaiteurs, homicide involontaire, modification de l’état des lieux d’un délit ou crime, non-assistance à personne en danger et falsification à autrui de l’usage illégale de drogue à haut risque.



Diakhou Fall Diagne, mère de Maty Mbodj, s’est constituée partie civile. Ce procès intervient quelques mois après celui des deux Nigérians accusés d’être les fournisseurs de drogue du mannequin. Il s’agit de Godewine Okéchukou Okoko et d’Uduko Ebubu condamnés à deux ans de prison ferme offre et cession de drogue.



En effet, le duo a été arrêté dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de la mort du mannequin. Au cours de leurs investigations, les éléments de la Sûreté urbaine de Dakar ont reçu l’information selon laquelle la défunte s’approvisionnait auprès de ressortissants nigérians établis à Nord Foire.



Exploitant avec minutie ce renseignement, les policiers ont précédé à une opération d’infiltration, qui a permis d’interpeller les deux suspects dans la nuit du 20 au 21 septembre 2015.



D’après l’enquête de police, ils étaient en train de livrer de la cocaïne à des clients qui, malheureusement, ont réussi à s’enfuir. Au cours de la fouille, Okoko a été retrouvé détenteur de 2,5g de cocaïne ainsi que de l’argent d’un montant de 99 000 F Cfa.



Quant à Ebubu, il possédait 2 g de cocaïne qu’il tentait de fournir ainsi que la somme de 12 000 F Cfa. Cependant, lors de leur procès tenu en avril dernier, ils avaient nié tout lien avec la défunte Maty Mbodj.



Enquête