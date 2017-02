L’on ne se rappelle plus le nombre de fois qu’on a souhaité heureux ménage à Mounzir Niasse. Dans tous les cas, l’homme s’est marié avec la nièce de Me Madické Niang, Seynabou Traoré le lundi dans la plus grande discrétion. Heureux ménage encore une fois à Mounzir Niasse.



Source voicidakar