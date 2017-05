Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Nabilla s'énerve sur Twitter contre ses haters Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2017 à 12:36 | | 0 commentaire(s)|

Nabilla a un fort caractère, et depuis hier, tous ses followers sur les réseaux sociaux sont au courant ! En effet, s'il y a bien une candidate de la télé-réalité qui n'aime pas se laisser marcher sur les pieds, c'est bien elle. La starlette des Anges, qui s'est fait connaitre grâce à sa phrase culte à base de shampooing, sait comment faire le buzz, et ne compte pas s'arrêter.



Même si elle a rangé au placard ses vêtements excentriques, et qu'elle se fait plus discrète dans les médias depuis quelques mois, Nabilla reste une forte tête. Et elle l'a encore prouvé hier vendredi 5 mai, sur son compte personnel Twitter, qui est l'un des comptes les plus suivis pour une participante de télé-réalité... car Nabilla a poussé un énorme coupe de gueule contre les gens qui n'aiment pas ses fans.

Nabilla a donc clairement affiché son énervement suite à des messages reçus qui critiquaient ses fans. En effet, alors qu'une admiratrice lui posait une question suite à des critiques reçues quant à son admiration pour la jeune femme : "On dit quoi aux gens qui nous aiment pas ?



La petite amie de Thomas Vergara a publié un message simple et très clair : « Fuck » ! Un moment d'énervement que Nabilla a publié sur son compte suivi par ses 2 millions de followers... Ambiance !

Fuck https://t.co/evvs6vxq5Q

— Nabilla Benattia (@Nabilla)





