Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Natalie Zettel : Découvrez la cousine inconnue et bombesque du clan Kardashian Rédigé par leral.net le Samedi 14 Octobre 2017 à 13:06 | | 0 commentaire(s)| A 19 ans, la jeune femme se lance dans le mannequinat.

Dans la famille Kardashian-Jenner, on demande la cousine, Natalie Zettel. Depuis quelques jours, les médias américains sont nombreux à avoir repéré cette jeune femme de 19 ans qui était parvenue jusqu'à maintenant à rester dans l'ombre de ses aînées. Aujourd'hui, la jolie brunette est prête à se faire connaître et souhaite devenir mannequin, si l'on en croit les informations du magazine Teen Vogue.



Natalie Zettel est la fille de Karen Houghton, soeur cadette de Kris Jenner. En novembre 2016,

cette dernière avait d'ailleurs fait parler d'elle en subissant un impressionnant lifting afin de

tenter de ressembler à son aînée.



Diplômée du lycée en juin 2016, Natalie Zettel (qui a grandi à La Jolla, près de San Diego) avait publié lors de cette occasion une photo de famille sur laquelle elle posait aux côtés de sa mère et de sa grand-mère, Mary Jo, mamie adorée des Kardashian.



En 2013, Natalie Zettel avait donné sa toute première interview au tabloïd Star, évoquant son

adoration pour les célèbres membres de son clan. "J'aime ma famille. Je les connais depuis que

je suis toute jeune. Je suis plus proche de Kendall et Kylie parce que nous avons presque le

même âge. Ce n'est pas bizarre pour moi d'avoir une famille étendue aussi connue parce que je

les connaissais bien avant la célébrité. Les gens me disent 'Oh mon Dieu ! Tu es la cousine de la

famille Kardashian ? Est-ce que c'est bizarre ?', et je réponds 'Non'. Il n'y a rien de spécial, à mes

yeux, c'est juste ma famille", avait-elle déclaré à l'époque.

Lors de ce même entretien, Natalie Zettel avait également admis qu'elle souhaitait se faire un nom par elle-même, être sa "propre personne". Décrite avant tout comme la cousine des Kardashian-Jenner dans la presse, elle pourrait toutefois bien avoir du mal à se détacher de cette étiquette. "Cousine de" ou non, l'attention des médias lui permettra vraisemblablement de décrocher un contrat avec une agence de mannequins... A suivre !





Accueil Envoyer à un ami Partager