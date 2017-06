Nos astuces pour se débarrasser de la rouille

- L'acide citrique

L'acide citrique enlevé facilement la rouille. Diluez-en dans de l'eau chaude et frottez les zones concernées. Rincez et séchez.

- Du vinaigre chaud

Chauffez du vinaigre, versez sur la zone rouille. Puis frottez avec un chiffon. Ou simplement trempez-y l'objet.

- Le Coca-cola

Renversez du coca-cola dans un recopient pouvant contenir l'objet rouillé et laissez tremper toute la nuit ou plus. Rincez avec de l'eau clair. Vous verrez le résultat.

- Vinaigre et bicarbonate

Mélangez du vinaigre et du bicarbonate. Avec un pinceau appliquez-le produit sur les parties rouillées. Frottez avec une éponge.

- Du sel et du citron

Mélangez du jus de citron et le sel. Avec un chiffon imprégné du mélange nettoyez la rouille.

- Vinaigre et gros sel

Versez sur la rouille, le mélange de vinaigre blanc et de gros sel. Frottez ensuite avec une éponge.



