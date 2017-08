Nouvelle Vidéo de Wally B. Seck - Loving you

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Août 2017 à 11:58 | | 0 commentaire(s)|

"I'll be loving you till the end..." (Je vous aimerai jusqu'à la fin), " Diaral ngama khékh mane, souba ba ngone..." Wally nous fait voyager entre l'anglais et le wolof sur une belle sonorité musicale qu'on pourrait identifier à "Donne moi une chance", sa dernière vidéo que les sénégalais ont très bien apprécié.