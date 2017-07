Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Omar Sy, victime de racisme Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2017 à 19:22 | | 0 commentaire(s)| Sur Twitter, un internaute a posté un commentaire particulièrement écoeurant à l'encontre de l'acteur et de sa femme, qui n'a pas tardé à exprimer toute sa colère.



Si les réseaux sociaux servent à diffuser de très beaux messages, ils servent malheureusement également, à répandre la haine, déjà bien trop présente dans notre société actuelle. Et cette fois, c'est l'acteur Omar Sy et sa femme, Hélène, qui en ont fait les frais.



Sur Twitter, un internaute n'a effectivement pas hésité à poster un message particulièrement écoeurant, en légende d'une photo du couple: "Le mélange des races est une abomination sur le plan de la Création Divine", était-il possible de lire. Des propos qui n'ont pas tardé à faire bondir Hélène, qui partage la vie de l'acteur depuis désormais 19 ans, et qui attend leur cinquième enfant.



"On peut faire quelque chose chez @TwitterFrance contre la race des connards racistes, xénophobes? Car ça pullule ici! Merci d'avance!", a ainsi commenté la jeune femme tandis qu'Omar Sy a, quant à lui, retweeté le message d'Hélène. Le couple espère que le réseau social prendra des mesures adéquates contre cet internaute au message nauséabond.



Et si Omar et Hélène étaient en colère, ce n'était évidemment pas les seuls; de nombreux internautes et autres célébrités n'ont pas tardé à montrer tout leur soutien envers l'acteur et sa femme.





