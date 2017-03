Ouest Foire en colère, le beau-frère du Président, Adama Faye occupe le site de l'école et du centre de santé Les populations d'Ouest Foire qui habitent à côté de la station Elton sont en colère contre Adama Faye, le ci-devant beau-frère du Président de la République. A l'origine de leur courroux, l'occupation du site réservé dans le plan cadastre à l'école élémentaire et au Centre de santé de la cité.

Adama Faye qui revendique un droit de propriété sur les lieux, y a son dépôt avec des engins de sa société. A proximité du site dont l'occupation fait rugir de colère, les habitants d'Ouest Foire, une servitude de passage sépare les maisons des limites de l'école.



La commune de Yoff a entrepris des travaux sur le périmètre du futur établissement élémentaire d'Ouest Foire mais ils ont été détruits pour laisser la place au dépôt d'Adama Faye. On ne sait pas trop comment, le beau-frère du chef de l'Etat est parvenu à disposer d'un droit sur le terrain, mais en la matière, une procédure pour changement de destination est indispensable pour que le site réservé à l'école puisse servir à autre chose.



Les habitants d'Ouest-foire qui ont sonné l'alerte, indiquent que la seule issue à ce différend, c'est de laisser le site exploité à la fin première. C'est à dire l'érection d'une école élémentaire et d'un centre de santé. Un habitant de la cité dénonce " un parfum de spoliation" et en appelle à tous, surtout la frange jeune pour une mobilisation autour de l'école et du centre de santé de la cité.



Le litige qui oppose dans cette partie de la commune de Yoff Adama Faye à des habitants d'Ouest Foire, est quasi similaire à celui qui a opposé dans un passé récent à Mermoz, le maire Barthélémy Dias à certains de ses administrés. Au Sénégal, la Constitution prévoit que le droit de propriété qui y est garanti, ne peut être exercé contrairement à l'utilité sociale. A Ouest Foire, face à l'opposition farouche des habitants de la cité qui se sont organisés en association, les protagonistes qui revendiquent chacun son droit, se regardent en chiens de faïence.



