Papa Boy Djinné, le mari de Ndèye Guèye jugé aujourd’hui

Le lutteur Papa Boy Djinné risque de passer la Korité loin de son épouse, la danseuse Ndèye Guèye. Et pour cause, depuis le 17 juin, il est en détention pour avoir joué de ses muscles face à un agent de policier.



Déféré devant le Procureur de la république le lundi 19 juin, Pape Doudou Diop alias « Boy Djiné », lutteur de profession, a été placé sous mandat de dépôt. Hier, il a comparu devant le juge statuant en matière de flagrants délits de Dakar pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, rébellion, défaut de permis entre autres griefs.



Vêtu d’un tee-shirt blanc et d’un pantalon jogging gris, une blessure visible à la tête, qui serait causée selon une source par les limiers, son cas n’a pas pu être jugé.



C’est lors de la mise en état des dossiers que le substitut du procureur a demandé au tribunal de renvoyer l’affaire pour la comparution des parties civiles pour un débat contradictoire.



Son avocat Me Moustapha Dieng avait fait des diligences pour envoyer les convocations, mais finalement il n’y a pas eu de retour. L’affaire a finalement été renvoyée pour être jugée aujourd’hui, renseigne «Vox Populi ».



Avec Seneweb