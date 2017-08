Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pape Faye: «Sous peu, les artistes n’auront plus à se plaindre de quoi que ce soit» Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2017 à 18:49 | | 0 commentaire(s)|

La maladie, très médiatisé du comédien Diop Fall, a une fois de plus remis au gout du jour la question de la prise en charge médicale des artistes et de leur famille.



Dans les colonnes du journal l’Observateur, Pape Faye, président national des artistes comédiens du Sénégal (ARCOTS), s’est prononcé sur le sujet qui n’en finit pas de gangréner leur secteur avec notamment la maladie de l’artiste comédien Diop Fall qui relance le débat.



Selon Pape Faye, la maladie de Diop plonge le milieu artistique dans une profonde Tristesse.



« Diop Fall a égayé bon nombre de foyer grâce à son talent. C’est pourquoi son sort n’a laissé personne indifférent. Tomber malade c’est tout à fait naturel. Quant à la polémique qui entoure l’état de santé de Diop Fall, elle est due à son statut d’artiste. Les réseaux sociaux l’ont récupéré et un énorme tollé a suivi», a-t-il déclaré avant de demander au sénégalais prier pour son rétablissement.



S’agissant de la prise en charge médicales des artistes, Pape Faye atteste que l’association qu’il dirige est en train d’y travailler.



« C’est vrai que les choses tardent à se mettre en place. S’agissant de la couverture maladie universelle, nous sommes en plein dedans. Mais nous avons conscience qu’une plateforme de cette nature demande une grosse préparation et elle est justement au ralenti avec le décès du Directeur général de la Cmu », précise-t-il.



Avant d’ajouter : « Tout de même, je pense que sous peu les artistes n’auront plus à se plaindre de quoi que ce soit».



