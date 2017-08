Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Penda Bâ, Amy Collé, Vivianne, Aliou Guèye, l’arrangeur et Issa Sall (PUR) : top 5 des personnes qui ont fait buzz cette semaine! Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Août 2017 à 14:05 | | 0 commentaire(s)| Cette semaine a été très marquée par les élections et ses répercussions. Le buzz a été surtout accentué sur le délit “offense”. Allant de simples personnes aux stars, voici le top 5 des personnes qui ont fait buzz cette semaine!



5 – Aliou Gueye, l’arrangeur En numéro 5, nous avons notre candidat fictif des élections législatives: Avec son programme délirant, dont la baisse du chanvre indien, des bouteilles de bières etc… Animé par les blagueurs du quartier, l’arrangeur est vite devenu le buzz de ces élections législatives de 2017.

4 – Viviane Ndour

En tournée européenne, la reine du djiolof band a fait le buzz cette semaine. Viviane Chidid a surtout osé chanter les louanges de l’homosexuel Amzozo. Une vidéo qui a subi beaucoup de critiques de la part de ses fans. Une grosse bourde que la reine du Djiolof Band n’est certainement pas prête à recommencer.

3 – El Hadj Issa Sall PUR



On ne l’aurait sans doute pas prédit mais le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) a déjoué tous les sondages. Méconnu de la scène politique, le PUR a su s’imposer là où beaucoup de partis politiques peinent à engranger un nombre important de voix.Très en vue lors de la campagne électorale avec une capacité de mobilisation jamais égalée, le parti dirigé par le professeur Issa Sall est la grande surprise de ces élections du 30 juillet 2017.

2 – Penda Ba



Penda Bâ avait créée une vive polémique en insultant dans les réseaux sociaux la communauté Ouolof, la traitant de tous les maux. Les fins pandores découvriront qu’elle a une tante à Saly Niakh Niakhal et les positions géographiques précisent la maison de la tante. De l’autre côté, à Agnam, sa mère est soumise au feu roulant des questions.

Ce fut le moment choisi par Penda Bâ pour dire à certains proches d’annoncer aux gendarmes qu’elle va se rendre. Cueillie, elle a été conduite hier dans les locaux de la Section de Recherches pour être entendue.

1 – Amy Colé Dieng



Aprés sa vidéo buzz, s’acharnant sur le président sénégalais, Amy colé Dieng est devenue la personne la plus parlée dans les réseaux sociaux cette semaine.Les limiers, saisis par le maitre des poursuites, qui s’est auto saisi, ont donc lancé la chasse contre Amy Collé Dieng. Placée en garde à vue depuis jeudi, la chanteuse Amy Collé Dieng sera défendue par deux ténors du barreau de Dakar. Il s’agit de Me Ciré Clédor Ly et de Me El Hadji Amadou Sall. Me El Hadj Diouf aussi sera de la partie.

Sunubuzz





Accueil Envoyer à un ami Partager