Personnalité préférée des Français : le Sénégalais Omar Sy reste le chouchou jovial

Omar Sy reste la personnalité préférée des Français selon notre Top 50 Ifop-JDD, qui existe depuis 1988 et qui a successivement consacré le Commandant Cousteau, l’Abbé Pierre, Zinedine Zidane, David Douillet, Yannick Noah et Jean-Jacques Goldman).



Un baromètre qui récompense davantage le temps long que le buzz d’une saison. Bien qu’installé à Los Angeles depuis l’été 2012, le comédien n’a fait que gagner en popularité.



Sur le podium depuis décembre 2011, premier en juillet, il s’installe durablement comme un chouchou jovial et consensuel.



« C’est beaucoup d’amour, je suis très touché. C’est toujours une grande surprise d’être premier. Je le prends avec philosophie : je m’en réjouis jusqu’à ce que je ne sois plus à cette place, ce qui arrivera un jour… Mes Français préférés? Ceux qui agissent dans l’intérêt commun au quotidien. Ce ne sont pas forcément les plus connus », a réagi Omar Sy.



Source: lejdd.fr