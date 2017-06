Phénomène Inhabituel: la «neige» tombe au Cameroun? Photos

Voici un fait inhabituel qu’on observe ces jours-ci au Cameroun. Les réseaux sociaux étaient inondés d’images de l’inattendu phénomène. Plusieurs sources locales annonçaient sur les réseaux sociaux que »la neige » est tombée au Cameroun, plus précisément, à Bafou dans la région de l’ouest du Cameroun.



Un fait inhabituel

Ce qui est le plus curieux, c’est que le Cameroun est un pays situé dans la zone Tropicale. Et l’on ne comprend pas comment est-il possible qu’en zone tropicale, il y ait la neige. Un fait curieux qui nécessite sans doute l’explication des spécialistes. Avec les changements climatiques que connait notre planète sous l’effet de la pollution, cela peut-il expliquer un tel phénomène?



Pour les experts en la matière, il ne s’agit pas de la neige comme le triomphent les habitants du coin, mais « des grêlons ». Selon eux, le cycle de l’eau qui a atteint son point d’équilibre, influencé par des complications climatiques, est retombé à la surface du sol sous forme de cristaux de glace. Pour l’heure, aucun risque humain n’est envisageable. Mais, des dégâts matériels peuvent s’enregistrer au niveau des exploitations agricoles familiales.







Description géographique du village Bafou

Signalons que Bafou est un village du Cameroun, situé dans la Région de l’Ouest, en pays bamiléké. C’est l’une des plus grandes chefferies du Cameroun et la plus grande du département de la Menoua. On y parle le yemba, un dialecte bamiléké. Les villages frontaliers de Bafou sont : Bagang, Baleveng, Bamendou, Fotomena, Foto, Fongo-Tongo, Fosimody et Bamoubock.



Bafou est abondamment arrosé par de nombreux ruisseaux, notamment la partie Nord et les quartiers de Nziih et de Tchoutsi, ce qui explique les cultures maraîchères prédominantes dans cette partie et l’existence de trois complexes : CEIPS, CTE et EPA. Les principales rivières sont la Mia-mezo, la Mianou, la Mia-melieu, la Mia-Meloung et l’Atioyem.











