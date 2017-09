Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photo : Kim Kardashian, totalement nue et sauvage, explose les records sur Instagram Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Septembre 2017 à 11:53 | | 0 commentaire(s)| Kim Kardashian à poil édition 40 000 ! Eh oui, quoi de mieux pour célébrer la rentrée qu'un petit cliché dénudé ?

Toute nue et sauvage ! On savait que Kim n'avait qu'une idée en tête, casser ce pauvre Internet, la revoilà bien décidée à arriver à ses fins. Après mille et un photoshoots peu vêtue, Kimy revient en ce mois de septembre 2017 complètement nue sur Instagram. Parfaitement canon dans le plus simple appareil, c'est en noir et blanc et perchée dans un arbre qu'on retrouve une Madame West très wild.







Après un été presque sage sur Instagram (photos de famille, quelques selfies bikini et des cheveux roses) Kim frappe un bon coup en postant un cliché pris par le duo de photographes Mert Alas et Marcus Piggott, que l'on pourra retrouver sous peu dans leur livre anniversaire.

Kim et Mert Alas sur le red carpet. Plutôt fière du résultat (et il y a de quoi), Kimy a donc tenu à partager la fameuse photo avec ses followers. En légende, elle signe une petite dédicace aux deux photographes, et puis tant qu'elle y est un petit coup de pub : "Honorée d'avoir été photographiée par Mert et Marcus pour leur nouveau livre ! 20 ans d'histoire. Sortie le 7 septembre #mertandmarcus @mertalas @macpiggott #taschen". Bon, comme Kim n'a pas pour autant envie de se faire blacklister par Instagram, elle a jugé bon de coller des étoiles sur sa poitrine. Nue d'accord, mais Instagram friendly quand même !

Sans grande surprise, la belle éclate les scores, totalisant 11 heures plus tard pas moins de 1 122 609 likes. Du grand Kim.





Accueil Envoyer à un ami Partager