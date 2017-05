Photos : Bineta Khouma, la reine de la coiffure, toute classe

Fondatrice du très huppé complexe Saphir, Bintou Khouma est citée comme l'une des personnalités de la mode les plus connues au Sénégal. Diplômée du Cercle d’excellence de la coiffure de Nancy, elle met sur pied, malgré son jeune âge, un premier salon de coiffure à la Sicap rue 10. Ses doigts de fée lui permirent d’être lauréate du Grand prix du président de la République pour la promotion de l'artisanat (Prix de la meilleure entreprise féminine) en 1999. Un an plus tard et pour le même concours, la dame remporte le prix spécial de la créativité.