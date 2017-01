Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pourquoi le chauffeur de Kim Kardashian a-t-il été relâché? Voici tout ce qu'on sait des braqueurs de la star… Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Janvier 2017 à 17:36 | | 0 commentaire(s)| Au lendemain de l'arrestation de 17 personnes soupçonnées d'être impliquées dans le braquage de la star, 3 ont été relâchées. Et Closer en dévoile un peu plus sur le profil des suspects en garde à vue.

Après l'agression et le cambriolage de Kim Kardashian le 3 octobre dernier à Paris, la police parisienne a ouvert une vaste enquête. Celle-ci a abouti à l'arrestation de 17 personnes, lundi.



Parmi eux figurait le chauffeur de la star, mais il vient d'être relâché, de même que deux autres personnes. La raison est simple: la police ne dispose pas d'assez d'information permettant de les garder plus longtemps. Les enquêteurs avaient la possibilité de prolonger la garde à vue de 24 à 96 heures mais cela n'a pas été jugé nécessaire, révèle Closer.



Le site people dévoile aussi le profil des 14 autres suspects, toujours en garde à vue. Il ne s'agit pas de gamins inexpérimentés mais d'hommes pour la plupart âgés de 55 à 73 ans, déjà arrêtés par le passé pour des faits de braquage, trafic de fausse monnaie ou encore de stupéfiants.



L'un d'eux a été formellement identifié tout de suite après les faits car il avait laissé une trace ADN sur un des bijoux de la star qu'il avait perdu en fuyant. S'il n'a pas été arrêté plus tôt, c'est tout simplement parce que la police voulait arrêter toute la bande. C'est ce qu'il s'est produit lundi après 3 mois d'enquête, d'écoutes téléphoniques et de filatures.



