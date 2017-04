Prince Harry : Meghan Markle officiellement acceptée par la famille royale, les détails

Bonne nouvelle pour le couple ! La petite amie du Prince Harry, Meghan Markle, a été acceptée par la famille royale. Les détails !



C'est l'amour fou entre Meghan Markle et le Prince Harry. Depuis qu'ils sont ensemble, le couple semble plus épanoui que jamais. Malgré la distance, les deux personnalités tentent de passer le plus de temps ensemble.



D'ailleurs, il y a peu, le Prince Harry a rendu visite à Meghan Markle en cachette chez elle. Ouh, le petit coquin ! En même temps, les deux amoureux ont bien raison de préserver leur relation sentimentale. Bon, dans cette belle love story, il y avait un petit hic ! Au début, la famille royale avait du mal à accepter l'actrice de la série Suits. Si son métier l'expose en permanence, c'est plus sur un point personnel que Meghan Markle a été très regardée.



Eh oui, la jeune femme a déjà été mariée une première fois. Mais voilà, le temps semble avoir fait les choses puisque la famille royale d'Angleterre semble avoir accepté la star. En voilà une bonne nouvelle !



source:newscdn.newsrep