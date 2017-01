Prix LANFA (Los Angeles Nollywood Film Awards): Mounass de la série “Dinama Nekh” sacrée meilleure actrice

En effet, attristée par la perte de sa mère, l’artiste a reçu dans la sobriété cette distinction. Cette dernière qui vit aux USA depuis de nombreuses années, est très connue et respectée dans le milieu du cinéma africain aux USA et à Nollywood. Maïmouna Anne Diatta a aussi tenu à partager cette distinction avec tous les membres de sa troupe, tout en remerciant son époux, le musicien Metzo Diatta qui est aussi le coproducteur de la série Dinama Nekh.



La comédienne qui se sent redevable à la première Dame qui a contribué à la poursuite de la série, a tenu à lui dédier ce prix qui est le premier de sa prometteuse carrière. Maïmouna Anne Diatta qui vient de franchir un nouveau palier a annoncé qu’elle va continuer à travailler un peu plus pour ne pas décevoir les attentes de ses nombreux admirateurs.



Source Vox Populi