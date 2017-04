Prostitution déguisée : Attention ! Massage érotique à Dakar

Quand les services de massage font le camouflage. A côtés des annonces de pur sexe qui foisonnent sur le net, il y a celles qui sont cataloguées dans le rayon de massage érotiques. Rien que ça. Mais, dans le fond juste, ces services sont juste un déguisement pour mieux cacher le jeu des prostituées qui feignent d’avoir un cabinet sérieux spécialiste des toutes les formes de massages relaxant, tonifiant…et des parties intimes. Kawtef…,



«Massage erotic dakar» est clairement écrit sur les petites annonces gratuites au Sénégal du site sn.wannonce.com. Certes, la massothérapie a ses vertus thérapeutiques, mais pas ce massage là. Ca en dit long sur le caractère pernicieux et pornographique de ses services aux allures de prostitution déguisée via internet. «Votre bien être est capital retrouvez votre jeunesse, respirer la forme, libérer la fatigue avec votre masseuse qualifiée. Un bon massage pro dans un endroit calme et discret et accueillant avec votre Rema pour des séances doux, relaxante, tonifiante en intégrale». A première vue, cette annonce ne laisse rien paraitre. Mais, quand scrute les autres, la sauce devient plus piquante. Morceaux choisis : «Bienvenue vers mon numéro 78… pour une satisfaction de massage, si la fatigue corporelle vous guette après un long temps. Je sui seule dans mon cabinet passez pour une bien séance de massage ». Une masseuse seule dans son cabinet avec un homme et un portefeuille ou un chéquier bien fourni. Hum.



Aida pour un massage des parties intimes



Ou encore : «Très jolie masseuse, douce agréable toujours de bonne humeur souriante et élégante, cultivée, ouverte. Je vous propose de passer en ma compagnie des moments mémorables et inoubliables». Cette professionnelle de la massothérapie précise aussi ses gouts, avec romantisme et politesse : «J'aime l'humour et la courtoisie. Je suis très féminine et très sexy. Je déteste la vulgarité et le manque de respect. J’adore la lingerie et la féminité. Quoi de plus agréable pour un massage? ». Avant d’enchainer comme une tigresse en période de rut : «les détails concernant mes prestations sont: massage relaxant, doux, tonifiant et sportif, massage intégrale tout le corps y compris les parties intimes. Pour me rencontrer, il vous suffit de me contacter à votre convenance! Les rendez vous se prennent le jour même. Abandonnez vous entre les doigts de Aida pour un délicieux massage. En attendant, Je vous embrasse pour un voyage sans retour. Contact 78…. 7J/7



Massage 4 mains (2 filles) à 20. 000f CFA



« Mina nekh massage», elle, à 19 saisons, propose même un massage thaïlandais. Lisez la : «coucou à vous tous, je me nomme Mina agée de 19 ans belle, douce, coquette et très mignonne ( voir photo) avec des mains très douces et paradisiaques qui vous font voyager tout au long de la séance de massage. Je suis jeune, belle avec de très belles formes sénégalaises. Je vous propose massage doux, relaxant, tonifiant, thaïlandais, sportif à 10000f CFA pour 1h de temps, massage intégrale tout le corps à 15000f pour 1h, massage 4 mains (2filles) à 20000f cfa.. Mes contacts téléphoniques sont 77 … (orange), 78… (kirène) 76…(tigo) 70… (expresso). soyez tous les bienvenus :) ». Que dire de « SAF NEKH une excitante fille masseuse à Dakar Tel 77…, 78… ». Ou encore «une excitante fille masseuse à Dakar 77… 78… et certainement la plus méchante des annonces sur le net en wolof s’il vous plait : «khale sokhor massage ». Attention danger ! Tout simplement incroyable.

Massène DIOP