Quand Carla Bruni présentait Nicolas Sarkozy à sa mère Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2017 à 13:53 | | 0 commentaire(s)| Carla Bruni a présenté Nicolas Sarkozy à sa mère d'une manière pour le moins loufoque.

Dix ans après leur coup de foudre, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy sont toujours aussi amoureux. Mariés, ils sont les parents d'une petite Giulia. Leur amour a sonné comme une évidence alors que le contexte n'était pas des plus aisés. Mais comme toujours, le top a vécu cette histoire d'amour pleinement. C'est l'esprit libre qu'elle a présenté son bien-aimé à sa mère pour la première fois. C'était un samedi matin. Carla Bruni était dans l'appartement parisien de sa mère en train de s'apprêter. «Elle est allée dans la salle de bains se faire des frisettes», raconte Marisa Tedeschi dans les colonnes du magazine «Vanity Fair». Les deux femmes avaient semble-t-il prévues de passer un moment ensemble. Marisa Tedeschi ne s'attendait pas à voir débarquer le président de la République à sa porte. «On a sonné à la porte. C'était le président avec ses gardes du corps... J'étais un peu étonnée». "J'ai oublié de te dire!" Loin de le voir à travers son statut mais seulement comme l'homme qu'elle aime, Carla Bruni n'a pas réalisé combien la situation a pu étonner sa mère: «Carla m'a lancée : "Ah oui, j'ai oublié de te dire !"». Charmeur, Nicolas Sarkozy a su conquérir le coeur de la mère de Carla. Elle lui consacrera même un chapitre dans son livre confidences le décrivant comme un homme «exquis et attentionné». Marisa Tedeschi rêvait de voir son gendre réélu aux élections présidentielles. Un rêve qui s'est envolé en 2012 avec l'élection de François Hollande. Elle a vécu la passation de pouvoir avec douleur: «Quand Carla est partie de l’Elysée et que François Hollande ne l’a pas saluée, j’en ai pleuré, j’ai trouvé ça tellement goujat de la part d’un président de la République», avait-elle confié explique-t-elle dans les colonnes de « Elle » en mai 2016.



