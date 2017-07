Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quand Trump fait remarquer à Brigitte Macron, qu'elle est en "bonne forme physique" Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2017 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

En visite à Paris jeudi, le président américain Donald Trump a fait remarquer à la première dame française, Brigitte Macron, qu'elle était en "bonne forme physique". Un commentaire critiqué par la presse pour son caractère sexiste.



"Vous êtes en si bonne forme physique !", a déclaré Donald Trump à Brigitte Marcon, avant de s’adresser à Emmanuel Macron en se permettant de lui répéter au sujet de son épouse : "Très belle !". Passée inaperçue en France, la remarque sur l’apparence physique de l’épouse du président française faite jeudi 13 juillet par le dirigeant américain, en visite de deux jours à Paris, a été largement critiquée Outre-Atlantique.



Sur une séquence vidéo diffusée en direct sur la page Facebook de l’Elysée, on peut voir le président américain tenter de complimenter la première dame française à sa façon après une visite aux Invalides et alors que l’épouse d’Emmanuel Macron s’apprête à emmener son homologue, Melania Trump à Notre-Dame.



Si le compliment ne passe pas, c’est parce qu’il fait référence à l’âge de Brigitte Macron, déjà très largement commentée par la presse internationale au lendemain de l’élection présidentielle française.





L’actuelle épouse du président français n’est autre que son ancien professeur de lycée. Or, depuis l’élection d’Emanuel Macron, ce couple atypique a attiré l’attention de la presse internationale à cause de leur différence d’âge, au grand dam du président français en personne et d'associations féministes, qui dénoncent des remarques sexistes, arguant qu’un couple formé d’un homme plus âgé que son épouse n’aurait pas suscité autant de commentaires. Le couple Trump a souvent été pris en exemple à cette occasion, leur différence d’âge, similaire à celle du couple Macron, était beaucoup moins commentée.





Emmanuel Macron

Melania Trump

FRANCE

Quand Trump fait remarquer à Brigitte Macron qu’elle est en "bonne forme physique"



inPartager

2 print



© Ian Langsdo, Pool, AFP | Donald et Melania Trump en compagnie de Brigitte et Emmanuel Macron sur le perron du Musée des Armée aux Invalides à Paris, le 13 juillet 2017.

Texte par FRANCE 24

Dernière modification : 14/07/2017

En visite à Paris jeudi, le président américain Donald Trump a fait remarquer à la première dame française Brigitte Macron qu'elle était en "bonne forme physique". Un commentaire critiqué par la presse pour son caractère sexiste.



"Vous êtes en si bonne forme physique !" a déclaré Donald Trump à Brigitte Marcon avant de s’adresser à Emmanuel Macron en se permettant de lui répéter au sujet de son épouse : "Très belle !". Passée inaperçue en France, la remarque sur l’apparence physique de l’épouse du président française faite jeudi 13 juillet par le dirigeant américain en visite de deux jours à Paris a été largement critiquée Outre-Atlantique.



Sur une séquence vidéo diffusée en direct sur la page Facebook de l’Elysée on peut voir le président américain tenter de complimenter la première dame française à sa façon après une visite aux Invalides et alors que l’épouse d’Emmanuel Macron s’apprête à emmener son homologue Melania Trump à Notre-Dame.





Si le compliment ne passe pas, c’est parce qu’il fait référence à l’âge de Brigitte Macron, déjà très largement commentée par la presse internationale au lendemain de l’élection présidentielle française. .@ariannahuff is unattractive both inside and out. I fully understand why her former husband left her for a man- he made a good decision.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 août 2012





L’actuelle épouse du président français n’est autre que son ancien professeur de lycée. Or, depuis l’élection d’Emanuel Macron, ce couple atypique a attiré l’attention de la presse internationale à cause de leur différence d’âge, au grand dam du président français en personne et d'associations féministes, qui dénoncent des remarques sexistes, arguant qu’un couple formé d’un homme plus âgé que son épouse n’aurait pas suscité autant de commentaires. Le couple Trump a souvent été pris en exemple à cette occasion, leur différence d’âge, similaire à celle du couple Macron, était beaucoup moins commentée.



Par ailleurs le président américain n’en est pas à ses premières accusations de sexisme. Il est régulièrement épinglé par la presse américaine pour ses remarques désobligeantes au sujet du physique des femmes. Vivement critiqué durant sa campagne, il avait notamment affirmé "si Hillary Clinton ne peut satisfaire son mari, comment peut-elle satisfaire le pays ?" dans un tweet datant de 2015 et supprimé par son équipe politique mais largement repris par ses supporters sur les réseaux sociaux.



Donald Trump parle ici de la fondatrice du Huffington Post qu'il qualifie de "laide à l'intérieur comme à l'extérieur". "Je comprends que son mari l'ait quittée pour un homme. Il a pris la bonne décision" ajoute-t-il. Donald TrumpEmmanuel MacronMelania TrumpFRANCEQuand Trump fait remarquer à Brigitte Macron qu’elle est en "bonne forme physique"inPartager2 print© Ian Langsdo, Pool, AFP | Donald et Melania Trump en compagnie de Brigitte et Emmanuel Macron sur le perron du Musée des Armée aux Invalides à Paris, le 13 juillet 2017.Texte par FRANCE 24Dernière modification : 14/07/2017En visite à Paris jeudi, le président américain Donald Trump a fait remarquer à la première dame française Brigitte Macron qu'elle était en "bonne forme physique". Un commentaire critiqué par la presse pour son caractère sexiste."Vous êtes en si bonne forme physique !" a déclaré Donald Trump à Brigitte Marcon avant de s’adresser à Emmanuel Macron en se permettant de lui répéter au sujet de son épouse : "Très belle !". Passée inaperçue en France, la remarque sur l’apparence physique de l’épouse du président française faite jeudi 13 juillet par le dirigeant américain en visite de deux jours à Paris a été largement critiquée Outre-Atlantique.Sur une séquence vidéo diffusée en direct sur la page Facebook de l’Elysée on peut voir le président américain tenter de complimenter la première dame française à sa façon après une visite aux Invalides et alors que l’épouse d’Emmanuel Macron s’apprête à emmener son homologue Melania Trump à Notre-Dame.Si le compliment ne passe pas, c’est parce qu’il fait référence à l’âge de Brigitte Macron, déjà très largement commentée par la presse internationale au lendemain de l’élection présidentielle française.L’actuelle épouse du président français n’est autre que son ancien professeur de lycée. Or, depuis l’élection d’Emanuel Macron, ce couple atypique a attiré l’attention de la presse internationale à cause de leur différence d’âge, au grand dam du président français en personne et d'associations féministes, qui dénoncent des remarques sexistes, arguant qu’un couple formé d’un homme plus âgé que son épouse n’aurait pas suscité autant de commentaires. Le couple Trump a souvent été pris en exemple à cette occasion, leur différence d’âge, similaire à celle du couple Macron, était beaucoup moins commentée.Par ailleurs le président américain n’en est pas à ses premières accusations de sexisme. Il est régulièrement épinglé par la presse américaine pour ses remarques désobligeantes au sujet du physique des femmes. Vivement critiqué durant sa campagne, il avait notamment affirmé "si Hillary Clinton ne peut satisfaire son mari, comment peut-elle satisfaire le pays ?" dans un tweet datant de 2015 et supprimé par son équipe politique mais largement repris par ses supporters sur les réseaux sociaux.Donald Trump parle ici de la fondatrice du Huffington Post qu'il qualifie de "laide à l'intérieur comme à l'extérieur". "Je comprends que son mari l'ait quittée pour un homme. Il a pris la bonne décision" ajoute-t-il.

Autre propos tenu par Trump et qui a suscité la colère, le président américain avait affirmé en 2005 sur la chaine NBC : "Quand tu es une star, elles te laissent faire. Tu peux les attraper (...), tu fais tout ce que tu veux".



Accueil Envoyer à un ami Partager