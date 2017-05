Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Qui est Tiphaine, la fille de Brigitte Trogneux et soutien assidu d'Emmanuel Macron ? Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2017 à 13:17 | | 0 commentaire(s)|

Avant de se marier à Emmanuel Macron, Brigitte Trogneux a eu 3 enfants d'une précédente union, Sébastien, Laurence et Tiphaine. Si les deux premiers sont plus discrets, Tiphaine a soutenu activement son beau-père pour la présidentielle 2017.



“Je voulais vous remercier pour nous avoir acceptés, pour nous avoir aimés comme nous étions. Parti­cu­liè­re­ment, je voulais remer­cier les enfants de Brigitte. S'il y en a pour qui cela aurait pu ne pas être très simple, c'était pour eux“, déclarait Emmanuel Macron lors de son mariage avec Brigitte Trogneux en 2007. Un moment intime découvert lors de la diffusion sur France 3 du documentaire "Emmanuel Macron, la stratégie du météore".



Avant de refaire sa vie avec le fondateur du mouvement En marche !, Brigitte Trogneux a eu trois enfants avec son précédent mari, Jean-Louis Auzière, banquier de son état. A 57 ans, Brigitte Trogneux est de plus de vingt ans l'aînée d'Emmanuel Macron, âgé de 38 ans. De fait, ses enfants Sébastien, Laurence et Tiphaine Auzière (voir photo en tête) sont de la même génération que l'ex-ministre de l'Economie, devenu leur beau père.



Sébastien, Laurence et Tiphaine sont respectivement ingénieur, cardiologue et avocate. Si les deux premiers, les aînés de la fratrie, sont discrets, Tiphaine Auzière est un soutien assidu d'Emmanuel Macron. Agée de 30 ans et mère de 2 enfants, l'avocate qui officie dans les Hauts-de-France a même créé un comité de soutien au mouvement En Marche ! dans la ville de Saint-Josse (Pas-de-Calais) où elle réside. Elle était d'ailleurs au premier rang lors du meeting parisien de l'ex-ministre de l'Economie le samedi 10 décembre.



Dans les colonnes du quotidien La Voix du Nord, la benjamine de la fratrie déclarait son admiration pour Emmanuel Macron. "J'ai toujours trouvé qu'Emmanuel était une personnalité hors norme, un homme intelligent avec qui le dialogue est toujours possible", déclarait Tiphaine Auzière. "Quand je lui ai dit que j'allais monter un comité En marche !, il a été très content mais il ne m'a jamais poussée à rien. Tout ce que je fais pour lui, c'est par envie", poursuivait-elle. Et cette affection est réciproque ! Dans son livre Révolution, paru le 24 novembre dernier, Emmanuel Macron écrit que sa famille représente à ses yeux "un véritable socle, un rocher".



Sur Facebook, Tiphaine Auzière publie des photos d'elle en compagnie de ses enfants. Passionnée d'équitation et de hockey sur gazon, elle a étudié au lycée catholique La Provence à Amiens... où sa mère Brigitte enseignait et où Emmanuel Macron était élève ! Brigitte Trogneux était d'ailleurs la professeure de théâtre de l'ex-banquier d'affaires chez Rothschild. C'est dans ce lieu que le couple s'est rencontré. Par la suite, Tiphaine Auzière a étudié à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avant de poursuivre à l'école du barreau de Paris.



Brigitte et Emmanuel Macron ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants ensemble. En revanche, les trois enfants de Brigitte Trogneux ont eu eux-mêmes des enfants, au nombre de sept. Emmanuel Macron est même très proche de ceux qu'ils considèrent comme ses "petits enfants". "Quand il dit qu’il va rejoindre ses petits-enfants en week-end, le tren­te­naire ne parle pas de ses enfants en bas âge, mais bien de ses petits-enfants.



En réalité, ceux de sa femme, vingt ans de plus que lui et mère de trois grands adultes", pouvait-t-on lire dans l'Express en 2013. La famille recomposée se retrouve parfois au Touquet (Pas-de-Calais) dans une résidence secondaire. Aussi étonnant que cela puisse paraître, à 38 ans, Emmanuel Macron peut donc se targuer d'être 7 fois "grand-père".



