Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ramatoulaye Ndiaye, Directrice générale de NSIA ASSURANCES VIE (les dirigeantes sénégalaises les plus influentes) Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Octobre 2017 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

Tout juste diplômée d’une maîtrise en mathématique appliquées et un DESS en gestion finance à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris, Ramatoulaye Ndiaye débute sa carrière par les métiers de conseils. Elle est d’abord embauchée au sein du département Etude et Organisation de la banque Rothschild puis occupe pendant deux ans le poste d’assistante au département audit et commissariat aux comptes dans le cabinet Arthur Andersen-Gaye et Associés.

Désireuse d’être à la tête un jour de sa propre entreprise, Ramatoulaye Ndiaye décide de s’associer aux Assurances Générales Sénégalaises (AGS) en 1990. Son travail de création et animation du département audit lui permettent d’acquérir des connaissances dans l’organisation des entreprises.

Forte de ces différentes expériences, elle projette de lancer sa société d’assurance quelques temps après. C’est sans compter sa rencontre avec Jean Kacou Diagou, le fondateur du groupe ivoirien de banques et assurances NSIA, au début des années 2000.

En 2002, Ramatoulaye Ndiaye devient l’administratrice de société puis en 2008 la directrice générale de NSIA Assurances Vie. Mariée et mère de famille, elle travaille à l’extension du groupe au Sénégal.



Source Into The Chic





Accueil Envoyer à un ami Partager