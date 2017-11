Record INÉDIT de la Série (Pod et Marichou) sur Youtube avec 1 Million de vues qui entre dans…

Du jamais vu dans nos séries sénégalaises!! La série Pod et Marichou surclasse les autres séries sénégalaises et atteint la barre des 1 Million de vues sur Youtube en juste six jours. Une première fois et néanmoins une grande et énorme satisfaction de voir que le cinéma sénégalais vient d’atteindre un nouveau palier grâce à la Série. Amour, drame, suspens, trahison, tout le cocktail d’une série digne d’être regardée sur le plan international, la Série Pod et Marichou le prouve avec un record inédit!! Félicitations à vous chers acteurs de propulser le Sénégal dans le panier des « Grands du Cinéma ».