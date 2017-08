Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Relation amoureuse : Voici 7 signes qui annoncent une rupture prochaine…. Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Août 2017 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|

Vous avez un mauvais pressentiment concernant l’avenir de votre relation. Pas de panique. Voici 7 signes qui prouvent qu’entre votre moitié et vous, c’est bientôt la fin.

Vous ne sortez plus ensemble Si de temps en temps cela fait du bien de sortir sans son conjoint, il faut se méfier lorsque cela devient une habitude. C’est un très mauvais signe.

Vous enchaînez les disputes S’il est vrai que quelques petites disputes ici et là mettent ‘’du piment’’ dans le couple, il faut faire très attention lorsqu’elles deviennent récurrentes.

Vous ne vous donnez plus de surnoms Fini les “ma puce”, “ma chérie” ou “mon ange”. Désormais c’est Rigobertine, Georgette ou Albertine tout court. Et quand on arrive à ce stade, il n’y a plus rien à espérer. Le conte de fée semble bel et bien terminé.

Vous ne vous dites plus bonne nuit Si vous ne vous couchez plus en même temps et que vous zappez carrément l’étape ‘’bonne nuit’’, c’est que votre histoire est condamnée.

Vous ne vous parlez presque plus Fini les confidences et les fous rires complices. Désormais, c’est chacun pour soi. Et quand on arrive à ce stade, il faut commencer à se poser des questions.

Le sexe se fait rare Bien sûr, une petite baisse de libido peut être normale. Mais si l’attirance n’y est plus, il sera très difficile de raviver la flamme.

Vous vous demandez si vous devriez mettre fin à votre relation Si vous en êtes à vous poser cette question, c’est que c’est bientôt la fin.

Muriel Yao





