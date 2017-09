Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Revivez en images l’incroyable métamorphose de Makao (photos) Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Septembre 2017 à 14:44 | | 0 commentaire(s)| Nos confrères de TF1 ont présenté il y a quelques jours, des photos d’enfance de Makao l’ancien garde du corps d’Emmanuel Macron. Ancien joueur de rugby, Makao est devenu très populaire avec sa corpulence et surtout ,en sa qualité de garde du corps de l’actuel président français.



Sur son vélo ou avec un pot de fleur dans les mains, l’on aurait cru difficilement que Makao deviendrait le garde du corps de nombreuses personnalités, notamment Emmanuel Macron. Aujourd’hui, l’homme a changé, il est très grand avec une masse musculaire importante. Il a tout une autre carrure différente de celle qu’il avait dans l’enfance.



