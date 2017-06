Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rihanna roucoule avec un riche héritier saoudien Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2017 à 22:54 | | 0 commentaire(s)| La chanteuse de 29 ans a été photographiée en train d'embrasser langoureusement un jeune homme dans une piscine. Il s'agirait d'un riche héritier saoudien.

En vacances en Espagne, Rihanna prend du bon temps. La chanteuse a été vue en train d'échanger des baisers langoureux avec un jeune homme dans la piscine d'une villa, mardi 27 juin 2017. Sur les clichés diffusés sur TMZ, on voit la star barbadienne se lover dans les bras de son nouveau chéri.



L'heureux élu s'appelle Hassan Jameel. Il est vice-président d'Abdul Latif Jameel, entreprise familiale basée en Arabie saoudite. L'homme est aussi connu pour avoir été l'ex de Naomi Campbell. Ils avaient eu une brève relation en juillet 2016.

D'après le Sun, Rihanna serait déjà accro à sa nouvelle conquête. Le jeune homme de 29 ans pourra-t-il lui faire oublier Chris Brown et Drake? «Cette relation est sérieuse, raconte une source. Rihanna a dit à son entourage qu'elle était amoureuse et qu'elle était complètement éprise. Ils ont passé beaucoup de temps à l'abri des regards indiscrets et sont très sérieux l'un envers l'autre. Ils aiment vraiment passer du temps ensemble». Reste à savoir si cette amourette passera l'été...





(L'essentiel/lja)



