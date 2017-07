Robert Millar a changé de sexe: L'ancien coureur cycliste devient Philippa

Cycliste des années 80, qui a décroché le fameux maillot à pois sur la grande boucle en 1984, l’ex-sportif professionnel écossais de 58 ans fait aujourd’hui, parler de lui sous sa nouvelle identité : Philippa York. Collaboratrice pour le site spécialisé dans le cyclisme cyclingnews, elle révèle pour la première fois, officiellement, son changement de sexe.



« Cyclingnews voudrait vous présenter Philippa York, contributeur régulier du site depuis des années qui écrivait avant sous le nom de Robert Millar », publie le site, proposant une photo de Philippa. « Je vis depuis un temps considérable maintenant dans la peau de Philippa », ajoute l’ex-cycliste, avant d’expliquer son extrême discrétion depuis sa retraite.



« Si j’ai gardé secrète ma vie intime toutes ces années, c’est parce qu’il y a quelques raisons, évidentes je crois, pour lesquelles je n’ai pas eu d’image publique depuis la fin de ma carrière. C’est agréable cependant de voir que les temps ont changé depuis dix ans, alors que ma famille, mes amis et moi-même étions victimes des vues archaïques de certaines personnes, de certaines pages des tabloïds », poursuit-elle.



Parce qu’elle sent qu’elle sera mieux comprise aujourd’hui, Philppa se dévoile telle qu’elle est, sans peur : « Je sais que je suis différente depuis l’âge de mes cinq ans mais cela a pris un certain temps pour mettre un terme à cette différence et savoir comment vivre avec. Heureusement, les questions d’identité sexuelle ne souffrent plus de l’ignorance et de l’intolérance, il y a une meilleure acceptation, une meilleure compréhension. »



Le changement de sexe de Robert Millar était connu depuis une dizaine d’années. Pour preuve, ces mots publiés par RTL en 2007 : « Désormais nommé Philippa York, il vit dans un petit village d’Angleterre avec sa fiancée. Leurs voisins parlent d’elles comme d’un couple de femmes sans histoire et n’ont appris la nouvelle dans les journaux que récemment. Robert Millar, contrôlé positif à la nandrolone en 1992, avait immédiatement disparu sans laisser de traces pendant quatre ans ».



