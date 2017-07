Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Robert Mugabe vend ses vaches et offre 1 million de dollars à l’Union Africaine Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2017 à 09:04 | | 0 commentaire(s)|

Lundi dernier, à Addis Abeba, lors de la tenue du sommet de l’Union africaine, le président zimbabwéen, Robert Mugabe, a offert un chèque d’un million de dollars à l’UA. Cet argent provient de la vente aux enchères de 300 têtes de bétail.

Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, âgé de 93 ans, a montré à ses homologues présents au sommet de l’Union africaine, qu’ils ont les moyens de s’auto-financer. En effet, la dépendance financière est depuis un bon moment, un sujet qui occupe l’esprit des dirigeants africains. En juillet 2016, les chefs d’Etat africains ont posé un pas à ce propos. Il s’agit du principe d’une taxe de 0,2% sur les importations pour financer l’organisation et la rendre moins dépendante des donateurs étrangers, qui contribuaient à hauteur de 73 % de son budget.



« En tant qu’Africain et fermier, l’idée de donner du bétail m’est venue naturellement, étant donné que notre continent est riche en bétail et que le bétail est un réservoir de richesse », a déclaré M. Mugabe, au pouvoir au Zimbabwe, depuis l’indépendance en 1980.

Ces taxes serviront à couvrir 100% des coûts d’opération de l’UA, 75% de ses programmes, et 25% de son budget de maintien de la paix. Cependant, jusqu’ici, elles sont entrées en vigueur seulement dans un pays sur 55 Etats de l’Union.

« Tant que nous ne pourrons pas financer nous-mêmes nos propres programmes, l’Union africaine ne sera pas réellement nôtre », a ajouté le chef de l’Etat zimbabwéen, qui a d’ailleurs, précisé que certains de ses soutiens zimbabwéens avaient eux aussi, vendu aux enchères des têtes de bétail, pour contribuer à ce don d’un million de dollars.



afrk.mag





