Santé: Découvrez la gingivite la maladie qui détruit silencieusement la bouche C’est une maladie qui avance lentement et s’infiltre assez facilement dans la bouche. Quand elle n’est pas soignée rapidement, elle se transforme en parodontite. Cette transformation mène à la perte de chacune de vos dents.

Mardi 31 Janvier 2017

C’est le tartre composé par le dépôt des bactéries sur les dents quotidiennement qui provoque la gingivite quand les règles élémentaires d’hygiène ne sont pas respectées. C’est-à-dire se brosser les dents tous les jours. Il est recommandé de consulter également au moins une fois par an un dentiste.



Notez que les femmes enceintes sont particulièrement exposées à la gingivite. Les changements hormonaux entraînent parfois la production d’une importante quantité de tissu gingival. Les inflammations des gencives sont plus présentes au cours de la grossesse. Elles doivent, par précaution, se rendre régulièrement chez leur dentiste au cours du processus de la grossesse, et quelques mois après l’accouchement.



Selon l’OMS, plus de la moitié des personnes âgées de 15 à 45 ans sont concernés par cette maladie.Il faut donc faire attention pour éviter des problèmes dentaires.



Les malades du diabète, du sida ou de la leucémie sont disposés à avoir plus facilement et de manière chronique la gingivite.





LARISSA K. AFRK.MAG





































