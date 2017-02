Santé/Femme: 5 conseils pour traiter les règles douloureuses

C’est quoi les règles douloureuses?



Appelées dysménorrhées, les douleurs au moment des règles sont souvent bénignes. Elles vont d’une simple gêne à souvent une douleur insupportable. Les règles douloureuses peuvent s’accompagner de migraines, de fatigue ou même de diarrhée. Elles sont causées par une surproduction des prostaglandines, hormones responsables de l’expulsion de la muqueuse utérine.



Voici quelques conseils pour vous soulager des règles douloureuses.



1. Bougez pour activer la circulation



On a plus envie de rester allongée que de s’agiter. Et pourtant… Une activité comme la marche rapide permet d’activer la circulation dans le bas-ventre et de réduire la douleur. N’hésitez pas à marcher d’un bon pas pendant une vingtaine de minutes, et pas seulement quand la douleur est là. La pratique régulière d’un sport favorise aussi l’oxygénation du corps. Et comme c’est un bon antistress, elle atténue les symptômes menstruels.



2. Mettez-vous au chaud



La douleur augmente ? Plongez-vous dans un bain chaud avec quelques gouttes d’huiles essentielles ou placez une bouillotte sur votre ventre. Relaxante, la chaleur a un effet vasodilatateur et anti-inflammatoire qui soulage efficacement.



3. Détendez-vous



Des études ont montré que le stress pouvait doubler le risque de douleurs. L’adrénaline et le cortisol, les hormones dites « du stress », sont en effet intimement associés à la production de prosta­glandines. Un vrai cercle vicieux… Pour l’éviter, rien de mieux que les techniques de relaxation (yoga, qi gong, tai-chi, méditation…) ou, pourquoi pas, une balade, un plongeon à la piscine… Bref, tout ce qui peut détendre votre ventre et votre dos et surtout, vous aérer l’esprit !



4. Remèdes



Remède de grand-mère



Faites infuser 30 g de fleurs de camomille dans 1 litre d’eau bouillante. Appliquez en compresse sur la zone douloureuse.





Pour les douleurs persistantes



– Le flurbiprofène (Antadys®), un anti-inflammatoire non stéroïdien, n’est délivré que sur prescription médicale. Ce médicament puissant est utilisé pour traiter toutes les inflammations dues aux prostaglandines.



5. Pensez à un examen médical



Vous devez penser à faire un examen car des règles douloureuses fréquentes peuvent cacher des infections. Ces problèmes vont de la simple anomalie congénitale à des troubles hormonaux d’origine ovarienne. La principale cause d’analyse est l’endométriose. Elle correspond à la migration et au développement d’amas de muqueuse utérine dans un autre endroit du ventre ou du corps où elle ne devrait pas se trouver.





AFRK.MAG