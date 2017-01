Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Scandale Balla Gaye 2-Boury Bathily : le récit d'une folle nuit de Noël Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2017 à 09:26 | | 0 commentaire(s)| Tout serait parti d'une visite nocturne et d'un coup de fil passé à Boury Bathily dans la nuit du 25 décembre 2016. Avec sa bande, celle-ci aurait rappliqué chez son mari, décidée à en découdre. Mais, elle a dû faire face aux coups de poings du neveu du lutteur.

C'était une nuit paisible au quartier Golf Sud de Guédiawaye, ce dimanche 25 décembre 2016. L'effervescence de la fête de Noël avait fini par s'estomper et céder la place au calme plat. Une bonne partie de la cité, plongée dans l'obscurité, était déjà dans les bras de Morphée. Chez les sakho, l'ambiance était toute autre. Il est prés de 2 heures du matin, lorsque Omar Sakho alias Balla Gaye 2 reçoit la visite d'une jeune femme.



Une démarche nocturne qui n'aurait apparemment pas été du gout des sœurs de l'épouse du lutteur, Boury Bathily. En effet, ayant quitté le domicile conjugal depuis bientôt 4 mois, cette dernière y a laissé ses sœurs; Soumboulou et Ndiogou. C'est dire qu'elles sont très au fait des "tensions" dans le ménage de leur frangine, pour qui, elles ne rechignent jamais à prendre position.



Ainsi, lors de cette fameuse visite, la nuit de noël, l'actrice vedette de la série "Wiri Wiri" aurait appelé son beau-frère pour lui glisser quelques mots en aparté. "Comment oses-tu nous faire pareil coup". Balla qui n'en revenait pas, selon un de ses proches, aurait remonté les bretelles à Soumboulou. Visiblement indisposée par la réplique de l'ex-roi des arènes, cette dernière aurait pris son téléphone pour avertir Boury. Laquelle aurait rappliqué, accompagnée de sa clique, de surcroît en blousons et survêtements.



Dés qu'elles sont arrivées, elles ont forcé la porte et sont tombées sur Balla, sur qui Boury s'est déchaînée, le traitant de tous les noms d'oiseaux, lui lançant; "Combien de fois devrai-je te dire de m'accorder le divorce?", Balla lui a rétorqué: " je te l'ai accordé à maintes reprises". A l'intérieur de maison. Boury et sa bande, ainsi que sa sœur? Ndiougou ont voulu régler son compte à l’hôte de Balla Gaye 2.



Toujours selon le témoin des faits, Boury et Cie se seraient heurtées aux muscles d'un neveu de Balla, présent sur les lieux. Lequel se serait posté devant les dames surexcitées et aurait encaissé tous les coups destinés à Omar Sakho. Et comme on pouvait s'y attendre, rien pouvant plus des brutalités des femmes, il leur a tout bonnement administré une correction mémorable.



Résultat des courses: Boury et sa sœur Ndiogou, écoperont de visages tuméfiés, bleus au corps. Il a fallu plus de 2 heures pour que la tension baisse avec l'interpellation des limiers.



Source: L'Obs.





