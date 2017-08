Sédhiou-Kolda: deux bergers en transhumance portés disparus

Deux jeunes bergers en transhumance sont porté disparus depuis hier entre deux collectivités locales de Sédhiou et Kolda. Les deux victimes accompagnées d'un troisième berger traversaient un bras du fleuve avec leur troupeau.



Pour le moment, les recherches n’ont rien donné, mais les sapeurs et riverains continuent toujours à fouiner.



Les deux jeunes du nom de Mamadou et Kalidou Diamanka âgés respectivement de 23 et 30 ans, ont quitté leur village de Saré Diatta près de Niakha pour effectuer une transhumance. Le lit du fleuve qui a augmenté de niveau sous l’effet des fortes pluies ces derniers temps ne leur ont donné aucune chance. Le seul survivant est Ibrahima Biagui qui a pu s’échapper bien que les victimes s’étaient accrochées à lui.



Alertés, les éléments de la 43 e Compagnie d’incendie et de secours de Sédhiou sont partis sur les lieux. Le groupe de recherche et d’exploration s’est très vite mis à l’œuvre mais, jusqu’à la tombée de la nuit, aucune trace des deux bergers portés disparus.



