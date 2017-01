Sept choses que les Africains ne veulent plus Le continent africain est plein d’avenir et riche en ressources tant humaines que naturelles. Mais force est de constater qu’à la tête des Etats africains, les populations n’arrivent pas toujours à avoir des dirigeants qui s’inscrivent dans la dynamique de les sortir des maux qui gangrènent ce vieux continent.

Les Africains veulent sortir des guerres et de la famine. Ils veulent qu’on arrête de piller leurs richesses. La jeunesse africaine a plein d’idées et se bat chaque jour pour améliorer le quotidien de milliers d’africains en créant leurs propres entreprises. Voici 7 choses que les africains ne veulent plus.



1- Les guerres



Le sang de notre peuple a assez coulé. Pour des raisons personnelles, certains chefs d’Etat créent des guerres ethno-politiques pour s’accaparer du pouvoir. Les Africains veulent la paix et refusent de perdre encore leurs frères ou leurs sœurs.



2- Les africains disent NON au chômage.



Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui cherchent du travail. Laissez la jeunesse africaine entreprendre. Vous avez les moyens financiers pour les aider. Encouragez-les, Formez ces jeunes à l’entrepreneuriat. Arrêtez de piller les richesses de ce continent.



3- Plus de bourses pour les étudiants africains.



La jeunesse africaine est talentueuse. Elle a besoin des bourses d’études de la part des gouvernements africains pour améliorer leurs compétences



4- Les chefs d’Etat qui ne veulent plus quitter le pouvoir.



Dès qu’ils arrivent au pouvoir, ils veulent appliquer la dictature. Ils amassent des biens et ils augmentent les impôts.



5- Le manque d’infrastructures sanitaires



Dans certaines régions, il n’y a pas de centre de santé, il faut marcher des kilomètres pour recevoir des soins. Il est important de rapprocher les centres médicaux des lieux d’habitations pour le bien-être des populations.



6- Les pénuries d’eau et d'électricité



En 2017, Il y a des endroits où il n’y a pas d’eau potable. Le courant est quasi inexistant. Il y a des coupures d’eau et courant qui durent des semaines.



7- Le monopole de l’information



Certains gouvernements africains veulent empêcher leurs citoyens de s’informer. Ils vont jusqu’à couper l’accès à internet ou aux réseaux sociaux pour empêcher leurs populations de connaître la vérité sur la gestion de leurs pays.



LARISSA K .AFRK.MAG

