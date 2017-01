Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Showbiz: Queen «Buzz» zappe Bouba Ndour au téléphone Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2017 à 14:49 | | 0 commentaire(s)| Queen Biz vs Bouba Ndour, suite et pas fin. Sachez que la Queen de la musique sénégalaise, qui avait dénoncé vigoureusement à travers une vidéo l’attitude de Bouba Ndour, a indiqué à nos radars que ce dernier cherche par tous les moyens à la joindre au téléphone pour s’expliquer. «Il essaye de me joindre depuis un moment, mais je l’ai zappé, parce que les télévisions et les sites internet se bousculent pour m’avoir».



De par ses déboires avec Bouba Ndour, son fameux secret sur Youssou Ndour, sa fameuse chanson pour les Lions qui divise les internautes, son album «Eksina» qui fait beaucoup de bruit, accompagné d’un clip ultra provocateur, sa plastique, Queen Biz fait le plus de buzz dans son pays.



Queen «Buzz»



Restons avec la Queen qui, en véritable star, est au cœur de toutes les discussions. Et même les télés se l’arrachent pour faire une bonne affaire. Reine des réseaux sociaux, elle demeure indétrônable sur Facebook, Instagram, YouTube etc. où ses posts suscitent de passionnants débats au sein de la masse populaire. Et l’on se demande si elle n’avait pas raison de dire qu’elle est née pour briller. Teuss !!!





Source LES ECHOS



