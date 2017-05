Soupçons de pédophilie à Saint-Louis, un ressortissant suisse distribue de l'argent aux mineurs Lorsque les hommes du commissariat central de Saint-Louis ont débarque au domicile du ressortissant suisse âgé de plus de 60 ans habitant dans le nord de la ville, ils ont trouvé une centaine d'enfants l'attendant devant la porte dans l'espoir de le voir. Arrêté en même temps que six garçons et quatre filles mineures qui étaient à l'intérieur, le Suisse est soupçonné d'actes de pédophilie. L'enquête se poursuit.

Professeur de judo de son état, le suspect paraît riche comme Crésus. Le sexagénaire n'habite dans la zone nord de Saint-Louis que depuis quelques jours mais son domicile est devenu en un temps record, le point de convergence de dizaines de mineurs filles et garçons, des élèves en classe de Seconde, Première et terminale.



Ils lui rendaient visite pour recevoir entre 25 mille et 30 mille francs CFA. En échange de quoi? Des sources qui soupçonnent des actes de pédophilie, restent évasives sur les motivations d'une si grande générosité à l'endroit de parfait inconnus. Ces mêmes sources renseignent que le Suisse invitait souvent ses jeunes "amis" dans les restaurants huppés pour les gaver.



Avisée, la Police s'est rendu au domicile du Suisse où les enquêteurs ont trouvé 6 garçons et 4 filles mineurs qui ont été embarqués. Parmi la centaine de jeunes qui faisaient le pied de grue, une fille a soutenu qu'on lui avait promis 25 mille francs CFA. C'est par le créneau du "bouche à oreille" qu'elle a appris qu'il y avait de l'argent à distribuer.



Les sources policières qui ne veulent pas brouiller les pistes de l'enquête, préfèrent ne pas donner de détails sur l'affaire mais ils soupçonnent des relations sexuelles entre le Suisse et les jeunes gens.



