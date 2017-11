Tivaouane : Le khalife général appelle à un accueil chaleureux pour le chef de l’Etat

Le Khalife des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, a demandé aux talibés de la ville sainte de réserver un accueil chaleureux au président de la République attendu demain mercredi à Tivaouane. Le guide religieux qui présidait hier, l’ouverture de la 1ère nuit de la semaine du Bourde qui précède le Gamou célébré dans la nuit du 30 au 1er décembre en l’honneur du Prophète Mohamed (PSL) à Tivaoune, a insisté auprès des talibés pour que rien ne soit ménagé pour offrir au chef de l’Etat, un accueil de très haute facture.



Le marabout Serigne Mbaye Sy Mansour qui inaugurait son premier Bourde en tant que Khalife général des Tidianes a aussi prôné l’unité des talibés, sans quoi leurs prières ne seront pas exaucées par le Bon Dieu. Le porte-parole de la famille Sy, Pape Malick Sy s’était inscrit dans cette même dynamique que le Khalife général.



Selon son porte-parole, Pape Malick Sy, « Serigne Mbaye Sy Mansour, le Khalife général, nous a demandé de vous dire de prêter une très grande attention par rapport à la visite du Président Sall. Mais, je lui ai dit que Macky n’est pas un invité ici à Tivaouane. Parce qu’il est de la maison. Alors, accueillons-le comme il se doit. Accueillons-le à la dimension de son statut. S’il veut des poissons, on le lui prépare. S’il veut de la viande, on le prépare aussi, etc. ici, appartient au président Macky Sall. Sachez qu’au lieu de lui ouvrir nos bras, nous lui ouvrons nos cœurs ».









Le Témoin