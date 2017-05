Top 10 des maisons les plus chères des milliardaires sénégalais à Dakar







Dakar compte de belles maisons. Dans ce numéro, nous avons classé les maisons les plus chères de Dakar. En haut du classement, il y a la superbe demeure de Yerim Sow, située au centre de Dakar et qui a été évaluée à 7 milliards. «Mais, elle peut même valoir plus, si l’on tient compte des matériaux de finition et du plan architectural ».



SAOTA avec Antoni Associates, est à l’origine de cette maison de rêve. Basée sur le site d’une ancienne fortification de la Seconde Guerre mondiale et sur le bord d’un précipice, la Villa Sow surplombe l’océan en procurant une émotion unique grâce, notamment, à l’assemblage de composants authentiques, très mystiques et secrets. Yerim Sowy vit avec sa famille et reste son lieu de repos quand il est à Dakar.



Second de ce classement, la villa du milliardaire, Abdoulaye Ndiaye.



Ce dernier a fait fortune en Zambie où il est très connu dans la communauté sénégalaise. Cette maison a été achetée par Ndiaye vers 2010 pour un montant record de plus d’un milliard. Au point que les grands dignitaires du régime de Wade s’étaient posés des questions sur cet homme que les services de l’ancien régime découvraient subitement. La maison qui compte plusieurs dépendances donne une vue sur l’océan Atlantique. Depuis qu’il l’a rachetée, le milliardaire y a apporté plusieurs rénovations, faisant augmenter la valeur à 6 milliards.



Troisième de ce classement, la maison de Alioune Ndiaye.



Le patron de Maritalia a construit une des maisons les plus impressionnantes située sur la route des Almadies. Il y a quelques années, il avait mis la maison en vente pour 5 milliards, mais, les acheteurs ont fait des offres moins alléchantes. Retirée du marché des ventes, la grande demeure est aujourd’hui louée à une organisation internationale. Une maison qui comprend également plusieurs dépendances.







Quatrième de ce classement, la maison de Jean Claude Mimran.



Cette grande demeure des Almadies, certains disent la plus spacieuse du quartier, est le lieu de repos de l’homme d’affaires quand il séjourne dans la capitale sénégalaise. Elle est évaluée à 5 milliards et son propriétaire, riche comme Crésus, n’envisage pas de vente.



Cinquième de ce classement, la maison de Mansour Bouna Ndiaye.



La villa qui a été longtemps citée comme repère aux Almadies, reste une belle pierre. Elle n’est également pas à vendre.



Sixième de ce classement, la maison de Ameth Amar à Fann Résidence.



D’un style très moderne, inspirée de l’architecture canadienne, l’homme d’affaires est propriétaire de l’une des plus belles maisons du quartier et de Dakar. Sa valeur est estimée à 4, 5 milliards.







Septième de ce classement, la maison de Mar Thiam, également à Fann Résidence.



Ce Sénégalais, patron du groupe Getran, détient une belle propriété dans ce coin très prisé de la capitale. Elle vaut pas moins de 4 milliards selon les experts du secteur. Le seul homme politique à figurer dans ce classement est Pape Diop. Sa maison des Almadies avait impressionné par l’ampleur des travaux qui y ont été menés. D’une architecture à la fois moderne et de traditionnelle, cette maison peut coûter facilement 3 milliards.



Dans ce classement, il faut comprendre que les quartiers les plus chers de Dakar détiennent les plus grandes propriétés. La valeur foncière desdites maisons augmentent la valeur globale. Dans le centre-ville de Dakar, le m2 est évaluée au moins à 1 million de francs. Pratiquement la même valeur qu'à Fann Résidence.



Dans le cas de Fann Résidence, les propriétaires ont acheté à plusieurs centaines de millions avant de reconstruire. Egalement dire que la plupart des propriétaires sont des Sénégalais qui ont réussi par la force du travail. Et qui ont construit les plus grandes maisons de la capitale. Il faut dire, que la maison qu’occupe la délégation de l’Union européenne sur la corniche de Dakar, non loin du palais présidentiel, n’a pas été mise dans le classement car étant un bâtiment officiel. Mais sa valeur est estimée à plus de 5 milliards.



Massene Diop



