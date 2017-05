Top 10 des musiciens africains les plus riches en 2017, selon Forbes Africa

Forbes Africa a publié la liste des dix (10) artistes africains les plus riches de l’année 2017 dans son édition de mai.



Selon Channel O, une station de musique sud-africaine, ces dix chanteurs ont été choisis sur la base de plusieurs facteurs tels que les contrats de publicités, la valeur de la marque, les gains, les réservations, la popularité et la présence sur les médias sociaux.



La liste montre que les artistes africains gagnent beaucoup d’argent en Afrique.



10. Oliver Mtukudzi – Zimbabwe









Oliver (Tuku) Mtukudzi a déjà enregistré 65 albums – plus que Michael Jackson et Whitney Houston. C’est une carrière remarquable qui dure depuis à 41 ans, avec des chansons qui ont animé des soirées dans le monde entier.



9. Sarkodie – Ghana









Vous ne pouvez pas parler de la musique ghanéenne sans faire référence à Sarkodie. Il s’est littéralement imposé dans l’industrie de la musique au Ghana. Sarkodie a réussi à se tailler un chemin pour que personne ne puisse l’atteindre. Non seulement il a un talent incroyable, il est aussi un ambassadeur de la jeunesse au Ghana. Il a créé la Fondation Sarkodie pour s’attaquer au sort des sans-abri et des enfants déshérités, dans son pays. Dans le commerce, il a une marque de vêtements, Sark vêtements.



Il est également un ambassadeur de la marque Samsung Electronics. Il a remporté plus de 14 prix.



8. Davido – Nigeria





Davido



a connu une ascension remarquable en seulement cinq ans. Un succès inattendu, Il est largement connu sous le nom de ‘Omo Baba Olowo’. Il a, à son actif plusieurs prix internationaux et locaux.



7. Wizkid – Nigeria



Wizkid est sans doute actuellement l’un des champions de la musique africaine. L’artiste a été primé au Grammy. Alicia Keys et son mari, Swizz Beatz, ont dansé sur ses chansons Ojuelegba et Caro. La chanteuse Keys a même publié une vidéo sur son compte Instagram avec comme légende: « Cette chanson me rend heureuse » et Kylie Jenner a publié une vidéo dansant sur la musique de Wizkid sur snapchat.



6. Jidenna – Nigeria







A l’âge de 10 ans, Jidenna Theodore Mobisson savait qu’il voulait faire de la musique mais avait peur de le dire à son père, qui voulait qu’il soit ingénieur.



5. Tinashe – Zimbabwe





Tinashe Kachingwe, âgé de vingt-quatre ans, a commencé à chanter avant qu’elle ne puisse bien articuler les mots. Son père zimbabwéen Michael et sa mère Aimie du Danemark, l’ont toujours aidée. Tinashe était un modèle d’enfant à l’âge de trois ans. Elle a fait sa première apparition en 2000 dans le film Cora Unashamed et sa voix a servi dans le film de bande dessinée The Polar Express avec l’acteur, Tom Hanks.



4. Don Jazzy – Nigeria





Les producteurs ne sont pas trop populaires en Afrique, mais Don Jazzy a pu inverser cette tendance. Il a une influence au Nigeria au premier rang. En tant producteur d’artistes, il est le PDG de Mavin Records. Il a été derrière le succès de la plupart des chansons emblématiques de l’histoire de la musique africaine.



3. Hugh Masekela – Afrique du Sud





Né à Witbank, à l’est de Johannesburg, Hugh Masekela s’engage à restaurer l’héritage africain. Ce trompettiste, compositeur et chanteur de renommée mondiale a sorti plus de 43 albums et joué avec Marvin Gaye, Dizzy Gillespie, The Byrds, Fela Kuti, Paul Simon, Stevie Wonder et Miriam Makeba.



2. Black Coffee – Afrique du Sud



De son vrai nom Nkosinathi Maphumulo, a beaucoup fait pour la musique de son pays, l’Afrique du Sud. L’artiste primé à plusieurs reprises, est né dans une province du KwaZulu-Natal (KZN). Il a été élevé dans la province du Cap-Est, avant de retourner à KZN pour étudier la musique. Aujourd’hui on peut dire que cela en valait vraiment la peine, à voir son succès.



Akon – Sénégal





Rien que son nom Akon est suffisant pour cette liste. Cette superstar africaine et internationale est devenue l’une des plus grandes stars de la musique à travers le monde. Il a lancé les carrières de Lady Gaga et T-Pain. Il est le PDG de Konvict Music, un ambassadeur de plusieurs marques. Il a fait ce que tout le monde a voulu faire. Son meilleur atout positif est que ses liens avec l’Afrique sont encore assez solides, en travaillant avec P-Square, Wizkid, pour ne citer que quelques-uns. Il a été connu pour avoir ouvert les portes à d’autres artistes africains.



Source afrikmag