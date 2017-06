Toubacouta: Un Belge de 76 ans, récidiviste, déféré hier au parquet G. Lolotte, ressortissant belge établi à Toubacouta, est accusé de pédophilie et détournement de mineure sur une fillette de 13 ans. Il a soutenu lors de son audition, s’être limité juste à l'étape de l'attouchement.

Établi à Toubacouta dans la région de Fatick, G. Lolotte y mène ses activités, depuis 20 ans. Ses champs où poussent les jujubiers accueillent des enfants des quartiers périphériques qui y vont cueillir ce fruit convoité.



Selon nos informations, le vieux de 76 ans profite de cette situation pour cibler les jeunes filles. Dernièrement, il a jeté son dévolu sur une fillette du nom de D. Sané, née en 2004. Le dimanche 20 juin dernier, Y. Sané a vu sa nièce sortir de la chambre du Belge. Surpris et inquiet, il l'a soumise à un interrogatoire serré. D. Sané a fini par expliquer qu'elle avait l'habitude d'aller voir le septuagénaire, à chaque fois qu'il faisait appel à elle.



Sans chercher à en savoir plus, l'oncle est allé s'en ouvrir aux gendarmes de la brigade de Sokone, à travers une plainte. Interrogée, la fillette est revenue en détail sur les faits. Elle a révélé que c'était la cinquième fois qu'elle allait rendre visite à M. Lolotte. Qu'une fois à l'intérieur de sa chambre, elle subissait des attouchements sur ses parties intimes et elle recevait un billet de 1000 F CFA, après chaque "séance", en guise de remerciement.



"Il ne m'a jamais pénétrée, mais il palpait mes seins et mes parties intimes. Il se déshabillait par la suite pour me frotter son sexe, mais il n'y a jamais eu de pénétration. Il lui arrivait de se coucher sur moi tout nu, jusqu'à ce qu'il se soulage. Quand mon oncle m'a vu sortir, le dimanche 20, c'était ma cinquième fois", a soutenu la fillette devant les hommes de l'Adjudant Thioune, Commandant de la brigade de la gendarmerie de Sokone.



