Trafic de chanvre indien: Deux cousines alpaguées avec 45 kg de drogue Madeleine Diatta et Philomène Diémé ont été hier, à la barre pour trafic de chanvre indien et association de malfaiteurs. Si les réquisitions du ministère public sont appliquées, les accusées encourent 15 ans de travaux forcés.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Octobre 2017 à 12:11

Le 21 février 2013, les éléments de la brigade de lutte contre la criminalité du Commissariat central de Dakar ont exploité une information faisant état d'un vaste réseau de trafic de chancre indien à l'Unité 11 des Parcelles Assainies. Les limiers se sont rendus sur les lieux pour faire des investigations. Ils ont composé le numéro remis par l'informateur, pour passer une commande de 3 Kg de chanvre indien auprès du titulaire dudit numéro.



Au bout de quelques minutes, les dames Madeleine Diatta et Philomène Diémé se sont présentées aux policiers en civil, en possession d'un sac contenant la commande. Déclinant le motif de leur intervention, les enquêteurs ont procédé à la fouille du sac de Philomène dans lequel ils ont trouvé 3 Kg de drogue. Ainsi les enquêteurs se sont rendus au domicile de Madeleine Diatta où ils ont découvert 45 Kg chanvre indien, nous renseigne le journal L'As.



Arrêtée et interrogée, Madeleine Diatta a indiqué que la drogue (48Kg) lui a été remise par Doudou Sané. Quant à Philomène Diémé, elle soutient qu'elle était venue rendre visite à sa cousine par hasard. Mais, elle ignorait le contenu du sachet de même que les activités de Madeleine Diatta. Face au juge de la chambre criminelle de Dakar, Madeleine Diatta a expliqué que sa cousine Philomène est venue lui rendre visite. "Alors que je la raccompagnais, nous avons été arrêtées par les policiers. Ils ont effectué une perquisition chez moi, mais ils n'ont rien trouvé", argue-t-elle.



Interrogée, Philomène Diémé a mouillé son amie. "Au moment où je rentrais chez moi, elle m'a remis un sachet qu'elle m'a demandé de mettre dans mon sac. J'ignorais le contenu du sachet, mais aussi, je ne connaissais pas la destination. C'est quand les policiers nous ont interpellées, que j'ai su que c'était de la drogue. Une perquisition a été faite chez ma cousine où les policiers ont trouvé d'autres paquets de chanvre indien", informe Philomène Diémé. Le parquet a requis l'acquittement pour Philomène et 15 ans de travaux forcés contre Madeleine Diatta.



Pour le conseil de la défense, Philomène est une victime dans cette affaire, avant de demander la relaxe. Par contre, l'avocat de son acolyte, plaide une application bienveillante de la loi. Délibéré le 7 novembre prochain.

