USA: Découvrez la grosse surprise du trio Drake,Nicki Minaj et Lil Wayne…Photos Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Février 2017 à 22:39

Drake vient de lâcher une petite bombe oklm sur son compte Instagram en postant des photos en compagnie de Nicki Minaj et Lil Wayne. A en croire MTV, les trois stars de la chanson ont décidé de se remettre ensemble. Comme on peut le constater dans certains clichés postés sur instagram. La team « Young Money » est de retour!



Selon plusieurs médias américains, Drake, Nicki Minaj et Lil Wayne vont refaire de la musique ensemble. Une autre bonne nouvelle c’est que Nicki Minaj et Drake se sont enfin réconciliés après une longue période de désaccord. Par le passé, les deux chanteurs ont toujours laissé planer le doute autour de leur relation au point où les fans étaient confus sur la question: ils sont ensembles ou pas?



C’est le jour où Nicki Minaj s’est mise officiellement en couple avec l’ennemi juré de Drake, Meek Mill que l’on a su ce qu’il en était réellement avec Drake. Aujourd’hui, les deux semblent être revenus à de meilleurs sentiments.



La preuve la plus évidente que les relations entre la conjointe de Meek Mill et Drake sont de nouveau au beau fixe, c’est cette photo que Nicki Minaj a posté sur son compte instagram : on peut voir Nicki Minaj, Drake et Lil Wayne. Sur la photo, les trois chanteurs affichent un immense sourire manifestement ravis d’être enfin réunis.



« Les Big 3 ! Ma famille! Sincèrement ça m’avait manqué j’ai dû les faire rire pour faire sortir la magie, ps: Nicki prend 100 photos pour en obtenir une bien ! »



Cette image semble faire kiffer les internautes. Côté commentaires, tout le monde se pose la même question : est-ce qu’une nouvelle collaboration est sur le point d’arriver ?



Drake sort sa playlist, Nicki son quatrième album et Lil Wayne trois titres Tha Carter V, Dedication 6, et Funeral. Malgré cela, ils pourront peut-être trouver un peu de temps pour sortir un tube pour le bonheur de leurs fans.



Une autre image postée par Drake, la photo du trio réuni sur laquelle il est inscrit: « Si toi aussi t’as eu envie de chanter « Only » à tue-tête en découvrant cette image, sache que tu es loin d’être le seul ». Visiblement, l’image a été accueillie positivement. L’on compte près 500 000 likes en quelques heures et ça ne cesse de grimper.







BOREL.AFRK.MAG



