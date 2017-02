USA: Wiz Khalifa frappé par un malheur…

L’on se souvient encore il y a quelques jours, que le célèbre rappeur Wiz Khalifa était très radieux dans une soirée des Grammy Awards organisée à Los Angeles. À ses côtés, son ex-femme et mère de son fils, la sulfureuse Amber Rose, avec qui il est resté en excellents termes, après leur divorce.



Deux jours plus tard, les anciens amants se réunissaient à nouveau pour fêter l’anniversaire de leur progéniture, Sebastian. Des moments qui ont sans doute réveillés les vieux souvenirs.



Il convient de noter que personne ne pouvait présager que le lendemain, Wiz Khalifa, 29 ans, allait apprendre la mort de sa grande sœur transgenre, Dorien Lala Thomaz. Même s’il est resté solide et imperturbable, le rappeur a quand même adressé un mot concernant sa défunte sœur, vendredi 24 février 2017, sur son compte Twitter : « La perte de ma sœur a été la chose la plus dure que j’ai eue à traverser mais avec leurs prières et vos pensées positives, ma famille va traverser cela ».



Leur mère Peachie Wimbush, s’est quant à elle servie d’Instagram pour republier un message posté sur un site funéraire et pour préciser que les obsèques seront privées.



Il faut dire que cette disparition tragique de la sœur de Wiz Khalifa plonge le rappeur dans une vive consternation.